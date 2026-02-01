Joya mexicana juega en Alemania y no es tan conocido

La globalización ha permitido que muchos ciudadanos estén en otros países y se hagan de una vida más cómoda que en algunos lugares de origen, por ello las propias federaciones de futbol han tenido que pelear por conseguir sus referentes quitándoselos a otras naciones. En este caso, se advierte de una joya mexicana de 18 años que hoy incluso ya fue convocado con Alemania.

¿Quién es esta joya mexicana que juega en Alemania?

Un perfil especializado en el talento mexicano esparcido por el mundo es el de Jóvenes Futbolistas, quien ha dado el pitazo con varios de los futbolistas mexicanos que se encuentran en México y otros lados del mundo. Y el nuevo reporte vuelve la atención al balompié alemán, después de darse a conocer el caso de Ricardo Schelble. Sin embargo, ahora con el equipo de Paderborn.

Neo Lima Stacziwa es un juvenil de 18 años que en estos momentos pertenece a la U19 del equipo de la segunda división de la Bundesliga. Incluso se reporta que en la presente campaña fue llamado para una convocatoria con el equipo alemán, aunque solo para un campamento. También se indica que juega como mediocampista.

Aunque su formación y desempeño en los juveniles no es ningún tipo de garantía para el futuro, el equipo de las instancias correspondientes de selecciones nacionales seguramente ya lo tiene en el radar. Y es que el muchacho está teniendo números más que destacados en la presente temporada en Alemania.

¿Qué se sabe de la joya mexicana llamada Neo Lima Stacziwa?

El joven de 18 años es mediocampista y en su presente temporada registra cinco goles, tres asistencias y 12 partidos donde tuvo participación con su club. Mide 1.81, se indica que tiene buena lectura de juego y además posee buena llegada al área. Una de las cosas interesantes es que tiene 3 nacionalidades, la mexicana, la alemana y la estadounidense.

Teniendo en cuenta que es un elemento activo e importante en su equipo, no sería extraño que en breve se contacten con él para pensar en un refuerzo del mediocampo de los tricolores juveniles. Pero mientras eso sucede, se perfila como un nombre al cual se debe seguir de manera inmediata.