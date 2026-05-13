¡LEDEZMAAAA! Chivas estuvo cerca y se ahoga el grito de gol vs Cruz Azul
Ledezma sacó un disparo peligroso que hizo temblar a Cruz Azul, pero el balón terminó escapándose y el grito de gol quedó ahogado en la semifinal de ida del Clausura 2026.
Ledezma estuvo muy cerca de marcar para Chivas en la semifinal de ida ante Cruz Azul, pero su intento no terminó en gol en el Clausura 2026 de Liga MX.
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