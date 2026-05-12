Pumas vs Pachuca EN VIVO y GRATIS, semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremendo partido! Disfruta completamente en vivo el partido entre Pumas vs Pachuca correspondiente a las semifinales de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Olímpico Universitario, en lo que será uno de los mejores partidos de la temporada.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México este domingo 17 de mayo.

C.U será el escenario en donde los Pumas buscarán darle el golpe final a los Tuzos para clasificarse a otra final y romper la sequía de 15 años sin título.