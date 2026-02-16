Jugador que se reventó el ligamento y padeció cáncer... debuta en la NBA

Fue elegido en el sitio 12 del Draft de la NBA pero un par de complicaciones le impidió debutar. Primero fue una rotura de ligamento de su rodilla y cuando se preparaba para su regreso, se confirmó que requeriría de quimioterapias para superar el cáncer de testículos que se le detectó. Y así, contra todo lo que se le vino encima, Nikola Topic debutó en el baloncesto de primer nivel.

¿Cuál fue el proceso que llevó a Nikola Topic a debutar en la NBA?

Con tan solo 20 años, el serbio lució como una promesa de estrella mundial desde sus desempeños con Estrella Roja. Un par de sesiones en la liga adriática lo consolidaron y su europeo sub-18 le puso como total figura, siendo el MVP del torneo y además como jugador clave en la final contra el seleccionado español.

Ante eso, el Oklahoma Thunder tenía una apuesta más que interesante y por ello le ficharon en 2024. Fue colocado en el equipo de la G-League y todo se percibía prometedor, pero ese mismo verano se rompió la rodilla. Y aunque fue campeón sin disputar un solo minuto… quería su revancha.

Pero si el destino no había sido cruel para con él, en octubre de 2025 le detectaron cáncer testicular, razón que lo mantendría alejado hasta nuevo aviso. Pasó por sesiones de quimioterapia y con toda una ilusión sostenida con fuerza de voluntad, Nikola debutó en la NBA el pasado 12 de febrero. El chico que solo quería jugar basquetbol por fin logró su sueño.

¿Cómo se dio el debut de Nikola Topic en la NBA?

El Thunder no tuvo su mejor presentación, indicado así por la derrota ante los Bucks, pero todo eso no importó cuando el joven europeo saltó a la duela. Con todo el contexto comentado, el Paycom Center le vio debutar en la duela estadounidense cuando faltaba 1:55 en el reloj del primer cuarto.

El entrenador Mike Daigneault hizo que se concretara una emotiva recepción de la afición que sabía de su caso. Tuvo 12 minutos en la cancha y concretó además su primera canasta… después de reventarse la rodilla y superar el cáncer. en poco menos de dos años.