¿Quién es y cuál es el récord de Edixon Pérez, próximo rival del Alacrán Berchelt?

Todo está listo para disfrutar de una de las mejores funciones que el boxeo nacional e internacional tendrá a lo largo del año. Miguel, el Alacrán Berchelt se dice listo para enfrentarse nada más y nada menos que a Edixon Pérez, motivo por el cual luce interesante conocer un poco más sobre su rival.

Después de casi un año de espera, el Alacrán Berchelt se dice listo para volver al profesionalismo y qué mejor que contra el venezolano Edixon Pérez, quien ha tenido una carrera destacada y al quien enfrentará en Reynosa, Tamaulipas. ¿Qué se sabe sobre este rival y cuál es su palmarés?

¿Quién es Edixon Pérez, próximo rival del Alacrán Berchelt?

Nacido en el sur del continente, más precisamente en Venezuela, vale decir que el último combate de Edixon Pérez se dio el pasado 28 de junio dentro del gimnasio Bernardo Piñango de Ciudad Caribia, en La Guaira, frente a Ricardo Acuña. Cabe mencionar que el resultado estuvo a su favor, lo cual habla de sus virtudes en el ring de boxeo.

Edixon Pérez cuenta con 33 años, una edad importante para el mundo del pugilismo actual; de igual modo, vale rescatar su interesante historial, mismo en el que suma 30 triunfos (24 por la vía del cloroformo), un empate y 13 derrotas, de las cuales 4 fueron por nocaut. Es así como se destaca por ser un atleta que lo deja todo en el ring.

¿Cuál es el palmarés del Alacrán Berchelt?

Con 33 años de edad, el Alacrán Berchelt registra un récord en donde suma 41 triunfos (de los cuales 36 noqueó a su rival), así como tres derrotas. No obstante, la última contienda del mexicano fue el pasado 30 de noviembre del 2024, un enfrentamiento en donde vendió a Mauro Perouene.

Alacrán Berchelt vs Edixon Pérez; ¿cuándo y dónde será el combate?

Presta atención, pues este combate no te lo puedes perder. El Alacrán Berchelt y Edixon Pérez se verán las caras este sábado 11 de octubre del 2025 dentro del gimnasio de la UAT en Reynosa en punto de las 23:00 horas, tiempo centro de México. Si quieres seguir en vivo este combate, puedes sintonizar TV Azteca a través de Canal 7.

