¿Quién es Renata Zarazúa, mexicana que logró el mejor resultado de su historia? Así venció a la número 6 del mundo

Renata Zarazúa , tenista mexicana, ha dado mucho de qué hablar no solo a nivel nacional, sino internacional. Y es que, en las últimas horas, la deportista en turno logró el mejor resultado -hasta ahora- de su carrera luego de vencer a la número 6 del mundo en el Abierto de los Estados Unidos.

Renata Zarazúa gana en Roland Garros

La tenista mexicana sorprendió a propios y extraños luego de vencer a la local, la estadounidense Madison Keys, en un partido cuya duración superó las tres horas. Es así como Renata Zarazúa se coloca como una mujer a seguir en este torneo; pero, ¿quién es y cómo ha logrado trascender?

Así fue el triunfo de Renata Zarazúa ante la número 6 del mundo

Este resultado se llevó a cabo en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, uno de los más importantes dentro del tenis femenil. Así, Renata Zarazua logró lo imposible al derrotar a la norteamericana Madison Keys, quien actualmente es la número 6 dentro del ranking mundial.

Este encuentro se llevó a cabo en la cancha central del Arthur Ashe Stadium y fue aquí en donde Renata Zarazúa se impuso a su rival con un marcador de 6-7(10), 7-6(3) y 7-5 en un encuentro en donde la mexicana aprovechó las 14 dobles faltas de su rival, así como los 89 errores no forzados que tuvo.

¿Quién es, cuántos años tiene y dónde nació Renata Zarazúa?

Renata Zarazúa es una deportista mexicana que nació el 30 de septiembre de 1997 en la Ciudad de México, por lo que ahora tiene 27 años de edad. Dentro de sus logros, destaca haber roto una racha de tres décadas sin victorias para una tenista mexicana en el Grand Slam de Wimbledon.

Fue en el año 2024 cuando alcanzó su mejor ranking en el apartado individual al colocarse en la posición 59 del mundo. Además, ha tenido la oportunidad de obtener dos títulos individuales, así como 16 campeonatos dobles, dentro del circuito IFT.

World No.82 Renata Zarazua becomes the first Mexican woman ever to beat a top 10 opponent at the US Open! 🇲🇽 pic.twitter.com/SiqI4xy4iw — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

¿Cuándo es el próximo juego de Renata Zarazúa?

Renata Zarazúa , hoy la número 82 dentro del ranking mundial, hizo historia dado que se convirtió en la primera mexicana en derrotar a una rival Top 10 dentro del ranking. Ahora, se sabe que su siguiente juego será ante la francesa Diane Parry, el cual está programado para este miércoles 27 de agosto en punto de las 09:00 horas, tiempo centro del país.