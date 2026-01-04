Este futbolista mexicano juega en Alemania y pocos lo conocen

En la actualidad el trabajo de los buscadores de talentos a nivel profesional es todo un tema. En tiempos recientes ha sonado en demasía el nombre de gente como Andrés Lilini, quien está encargado de dichas labores en la selección mexicana. Por eso, muchos ya quieren que ponga los ojos en este futbolista mexicano que juega para el Friburgo en Alemania. Esta es la historia de Ricardo Schelble.

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

¿Quién es Ricardo Schelble, futbolista mexicano que juega en Alemania?

En los últimos días se dio a conocer de manera pública el perfil de futbolista que está jugando en Alemania y que tiene ascendencia mexicana. La mamá del joven de 16 años es de México y por eso se hizo eco de su nivel mostrado en las fuerzas básicas de este club de la Bundesliga.

El nombre del joven es Ricardo Schelble, tiene 16 años, mide un metro con 90 centímetros y juega de defensa central en el Friburgo. Hoy su desempeño se puede ver en las actividades del filial Sub-17. Sin embargo, en un entorno donde muchas veces luce y se aplaude el aspecto físico para competir en temas como la pelota parada, parece un muchacho al cual se le debe poner atención.

Ante la noticia, se entiende que gente allegada a la selección azteca ya lo tienen en la mira, pues varios casos han surgido en meses recientes. Futbolistas juveniles que se encuentran a mitad de su vida de jugador entre semiprofesional al profesional que juegan en Europa y que son mexicanos… cada vez se repite de manera más constante.

¿Es cierto que hay varios casos como el de este futbolista mexicano?

El caso de Ricardo no es el único que se ha dado a conocer en los meses recientes. Otros nombres que han sonado parecidos a este son el de Neo Lima (ya considerado por las juveniles alemanas) o el de Diego Velásquez, que está en República Checa en estos momentos.

Allí será clave el proyecto deportivo para jóvenes que se han formado en las mejores escuelas del futbol internacional y que deben ser convencidos para representar al tricolor, frente a ciertas selecciones que son potencia mundial.