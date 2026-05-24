¿Quién fue el último entrenador mexicano campeón de la Liga BBVA MX?

Hoy es un día histórico y de auténtica reivindicación para el futbol nacional. En la gran final de vuelta del Torneo Clausura 2026, que enfrenta a los Pumas de la UNAM contra La Máquina de Cruz Azul, se romperá oficialmente una alarmante sequía de cinco largos años sin que un estratega nacido en nuestro país logre levantar el codiciado trofeo de campeón.

Con Efraín Juárez y Joel Huiqui frente a frente desde los banquillos, el balompié azteca tiene garantizado que, pase lo que pase, un mexicano se consagrará esta misma noche.

Ambos directores técnicos han demostrado una capacidad táctica excepcional a lo largo de toda la liguilla, superando grandes obstáculos y devolviendo el orgullo a los estrategas nacionales, quienes habían sido fuertemente relegados a un segundo plano por el abrumador dominio de entrenadores extranjeros en las temporadas recientes.

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¿Quién fue el último DT mexicano campeón de Liga MX?

Para encontrar al último director técnico mexicano que logró conquistar la gloria en la Liga MX, es estrictamente necesario remontarnos hasta la gran final del torneo Guard1anes 2020. En aquella ocasión, el experimentado estratega Ignacio "Nacho" Ambriz llevó a los Esmeraldas del León a conseguir su octava estrella, tras vencer de manera contundente precisamente a la escuadra universitaria, el partido terminó 2-0 en el marcador global.

Desde aquel lejano mes de diciembre de 2020, el trono del futbol de Primera División en México había estado monopolizado ininterrumpidamente por técnicos foráneos.

El pitazo final de esta noche no solo definirá si el ansiado campeonato se queda en las instalaciones del Pedregal o se celebra por todo lo alto en La Noria, sino que también coronará, por fin, a un nuevo monarca mexicano en la zona técnica.

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¿Dónde ver en vivo y gratis la Gran final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul?

La Gran Final del Clausura 2026 se vivirá por TV Azteca. El partido de vuelta, hoy domingo 24 de mayo, será transmitido en televisión abierta a través de la señal de Azteca 7, al igual que en nuestras plataformas digitales, el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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