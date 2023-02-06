¿Quién es Jalen Hurts y cuáles son sus estadísticas?

Jalen Hurts, quarterback de los Eagles que jugarán el Super Bowl LVII ante los Kansas City Chiefs, está obsesionado con conectar con una mentalidad como la que llevó a Tom Brady a mantenerse en la elite por más de dos décadas.

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"Él es tan bueno porque es muy consistente. Fue capaz de mantenerse durante mucho tiempo y la consistencia genera elite. Estoy obsesionado con dar esos pasos", opinó el pasador de 24 años sobre el considerado mejor jugador de la historia recién retirado.

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Es admirador de Anita Baker, cantante estadounidense de soul, quien por petición de Hurts cantó el himno de Estados Unidos antes del juego por el título de la Conferencia Nacional (NFC) el pasado 29 de enero en el que los Eagles vencieron 31-7 a los 49ers.

¿En qué universidad jugó Jalen Hurts?

Aunque Texas A&M hizo un gran esfuerzo para reclutar a Jalen Hurts después de la partida de su mariscal de campo titular, Tyler Murray, finalmente fracasaron en sus esfuerzos después de que Hurts procedió a comprometerse con la Universidad de Alabama en 2015.

El actual quarterback de los Eagles jugó con Alabama por tres temporadas y el 16 de enero de 2019, Hurts anunció a través de las redes sociales que se transferiría a la Universidad de Oklahoma para su último año de elegibilidad. Como transferencia de posgrado, era elegible para jugar en la temporada 2019.

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Hurts registró una temporada exitosa con los Sooners, registrando 3,851 yardas aéreas, 32 touchdowns y 8 intercepciones para acompañar a 1,298 yardas terrestres y 20 touchdowns terrestres. Terminó segundo en la votación del Trofeo Heisman por detrás del actual quarterback de Cincinnati Bengals Joe Burrow.

Jalen Hurts seleccionado en el Draft 2020

El joven mariscal de campo fue seleccionado por los Philadelphia Eagles en la segunda ronda con la selección general número 53 del Draft 2020 de la NFL

El seleccionado al Pro Bowl en esta campaña tuvo números que lo tienen, junto a Patrick Mahomes de Chiefs, como aspirante al premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2022.

Hurts pasó para 3.701 yardas y 22 anotaciones; además sumó 760 yardas por tierra y 13 touchdowns por acarreo.