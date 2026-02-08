Estos futbolistas mexicanos regresaron a la Liga BBVA MX y tuvieron su segunda etapa en Europa

En la actualidad el máximo nivel de futbol se encuentra en Europa. La aspiración de muchos de los jóvenes que hoy triunfan es llegar a dicho continente y enfrentarse a las mejores figuras. Cuando un azteca logra dicho paso en su carrera, se celebra. Sin embargo, estos casos son muy particulares, pues se habla de futbolistas mexicanos que dieron el salto, regresaron a la Liga BBVA MX y volvieron al continente europeo para una segunda etapa.

¿Cuántos futbolistas mexicanos vivieron esta experiencia?

En México si vuelves a la liga nacional, quiere decir que la carrera europea se terminó. Es muy complicado mantener el nivel y el interés de parte de los clubes de dicho lado del mundo. Sin embargo hay casos muy concretos, tomando en cuenta lo sucedido hace unos días con Jorge Sánchez.

Guillermo Ochoa

Un caso completamente vigente y digno de mencionar es el de Ochoa. Tras su vuelta al América en 2019, Italia lo llevó de vuelta a Europa en 2023, esto para jugar con la Salernitana. De ahí, la leyenda del arco mexicano se movió a Bélgica y aunque existió incertidumbre, logró su fichaje para el futbol de Chipre, donde se desempeña actualmente.

Raúl Gudiño

Otro arquero vivió el mismo caso, pues tras vivir sin equipo en los meses recientes, el Rangers de Andorra lo hizo regresar al continente europeo para este 2026. Siendo el primer meta mexicano en jugar UCL, la gente le recuerda con claridad. Y aunque su carrera tuvo un parón importante, el proyecto liderado por Marco Fabián le dio una nueva oportunidad.

Antonio de Nigris

El ariete regio vivió entre préstamos el 2003 y 2004, esto con Villarreal, Rayados y Poli Ejido de España. Sin embargo, en 2006 (tras estar en Pumas, Puebla, Once Caldas y hasta en Santos de Brasil), emigró a Turquía y Grecia… donde lamentablemente falleció a los 31 años. Al final, la carrera de este goleador se caracterizó por considerarse una de trotamundos.

Jorge Sánchez

El caso de Jorge es el conocido de forma inmediata, pues tras tener una primera etapa donde no se estableció en Porto y Ajax, a sus 28 años regresará a esa zona del mundo con el PAOK. Aunque se indica que en Cruz Azul estaba bien considerado, el picar piedra en Europa le convenció para pelear por su sitio en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Nery Castillo

El tan conocido Nery Castillo generó una gran expectativa cuando en 2012 llegó a Pachuca. Sin embargo, en un año no hizo mucho, pasando incluso con un préstamo con León. Pero eso no fue obstáculo para que a mitades de 2013 llegara al Rayo Vallecano, donde se retiró en el 2014.

Rafa Márquez

El legado del Káiser es tan grande, que después de regresar al León y coronarse bicampeón, un club de Italia lo contrató para competir en la exigencia máxima. Dicho equipo fue el Hellas Verona (2014), que buscaba un líder en lo que eran sus primeros torneos de vuelta a la Serie A.