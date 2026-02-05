Grecia ya RECIBE a Jorge Sánchez para FIRMAR con el PAOK

El futuro de Jorge Sánchez parece tomar rumbo. El lateral mexicano ya se encuentra en Grecia para cerrar su fichaje con el PAOK Salónica , un movimiento que marca su regreso al futbol europeo y abre un nuevo capítulo en su carrera, justo cuando el calendario empieza a apretar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Después de semanas de rumores, versiones cruzadas y negociaciones discretas, el escenario es claro: Jorge Sánchez tomó la decisión de salir de Cruz Azul para volver a competir en el Viejo Continente. No fue una salida sencilla ni cómoda, pero sí estratégica. Europa vuelve a abrirle la puerta y el defensor mexicano no dudó en cruzarla.

El PAOK, uno de los clubes más relevantes del futbol griego, apostó por su experiencia internacional, su recorrido en selecciones nacionales y su necesidad de reforzar una banda que exige intensidad, orden y recorrido constante.

¿Por qué Jorge Sánchez decidió dejar Cruz Azul para volver a Europa?

La respuesta va más allá de un simple cambio de camiseta. Jorge Sánchez entiende que el tiempo es un factor clave. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, el lateral sabe que competir en Europa eleva su nivel, su ritmo y su exposición.

En Cruz Azul tuvo regularidad, minutos y confianza, pero también Jorge Sánchez tiene la sensación de una cuenta pendiente . Su primera etapa en Europa, con Ajax y posteriormente con Porto, dejó aprendizajes, pero también la idea de que podía dar más. El futbolista considera que aún tiene margen para consolidarse en el futbol europeo y el PAOK representa esa revancha personal.

Además, el proyecto deportivo del club griego incluye competencias internacionales y un rol más protagónico, algo que terminó de convencer al mexicano.

El PAOK y una apuesta clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para el PAOK, la llegada de Jorge Sánchez no es improvisada. El club buscaba un lateral con experiencia, liderazgo y capacidad para responder en partidos de alta exigencia. Sánchez cumple con ese perfil tras su paso por la Eredivisie, la Primeira Liga y la Liga MX.

Este será el tercer equipo europeo en la carrera del defensor mexicano, un dato que confirma su perfil internacional y su adaptación a distintos estilos de juego. En Grecia encontrará un futbol intenso, táctico y con presión constante, un entorno ideal para mantenerse competitivo.

Desde la óptica de la Selección Mexicana, el movimiento también suma. Javier Aguirre sigue de cerca a los jugadores que compiten en Europa, y Jorge Sánchez sabe que cada minuto en ese escenario cuenta doble de cara a la lista final.

Hoy, en Grecia, el mexicano está a un paso de firmar. No es solo un contrato: es una decisión que puede definir su lugar en la historia reciente del futbol mexicano.