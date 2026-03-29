Conoce a los medallistas mexicanos en el proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028

El proceso olímpico continúa y ciertos perfiles se levantan como dignos de seguimiento en el contexto mexicano. Con la reciente hazaña de Erick Portillo en el Campeonato Mundial de Atletismo, este es el recuento de los nombres de medallistas mexicanos en pruebas que estarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Dejando en claro, que se tomó en cuenta lo hecho en Campeonatos Mundiales.

Alex “Jaguar” Romero vs Leonel “Príncipe” Moreno | Pelea Completa | Box Azteca

¿Quiénes son los medallistas mexicanos del proceso rumbo a Los Ángeles 2028?

En algunas de las disciplinas mencionadas existen otras grandes competencias; sin embargo, aquí solamente se encuentran las preseas obtenidas en los Campeonatos Mundiales. Además, también se toman en cuenta pruebas exclusivamente olímpicas, por eso algunos casos "se ignoraron" pues sus disciplinas no estarán en la siguiente justa olímpica.

2024

Plata en Flag Football Femenino

2025

Oro de Osmar Olvera en Clavados de 3m Trampolín

Plata de Juan Celaya y Osmar Olvera en Sincronizados de 3m

Plata Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo en Clavados Sincronizados de 10m

Plata de Uziel Muñoz en Impulso de Bala Atletismo

Plata de Alegna González en Marcha de 20km (Aunque en LA 2028 será de 21 km)

Plata de Gabriela Rodríguez en Skeet Femenil de Tiro

Bronce de Randal Willars en Clavados de 10m

Bronce de Lia Cueva y Mia Cueva en Clavados sincronizados de 3m

Bronce de Andrea Becerra y Sebastián García en Tiro con Arco Equipo Mixto

2026

Plata de Erick Portillo en Salto de Altura Atletismo (Mundial Indoor)

https://x.com/OlimpismoMex/status/2035758354472059141?s=20

¿Isaac del Toro podría formar parte de los medallistas mexicanos?

En estos momentos el nacido en Baja California es el deportista mexicano del momento y eso lo ha mantenido durante todo el 2025. Sin embargo, el tema olímpico luce complicado de concretarse, pues en LA2028 solamente podría clasificarse en las pruebas de Ruta y Contrarreloj. Aunque en Ruta se percibe bastante alcanzable el objetivo, Contrarreloj no es el fuerte del Torito.

Ante eso, el mexicano podría buscar las clasificatorias cuando lleguen, pero toca esperar cómo se desarrolla el futuro inmediato. Hoy es figura de la élite mundial del ciclismo y el enfoque de Isaac está en muchas otras cosas.