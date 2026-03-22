Isaac del Toro: estas son las 25 victorias que tiene el segundo mejor ciclista del mundo

Evidentemente, el 2025 fue un año espectacular para Isaac del Toro, y muchos tenían el nervio de verle competir en este inicio de 2026. Pero todo eso se ha disipado con creces con los grandes resultados obtenidos en las primeras carreras del año. Con solo 22 años y 107 días (ganada su última competencia), el mexicano alcanzó cifras de locura. Por ello vale la pena repasar cuáles son las 25 carreras ganadas por el Torito.

Santos 1-2 Internacional | Resumen y Goles | Jornada 6 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes

¿Cuáles son las 25 carreras que Isaac del Toro ya conquistó?

El ciclista oriundo de Ensenada es uno de los hombres más importantes del deporte nacional e internacional. Su nombre es reconocido perfectamente en el medio y el propio equipo de UAE lo ve como el digno heredero del legado de Tadej Pogacar. Ante eso, estos son los grandes triunfos que Isaac Del Toro conquistó hasta el momento en su carrera.

2024

Etapa 2 del Santos Tour Down Under

Etapa 1 de la Vuelta a Asturias

Clasificación general de la Vuelta a Asturias

2025

Milano-Torino

Etapa 17 del Giro d´Italia

Etapa 2 del Tour de Austria

Etapa 3 del Tour de Austria

Etapa 4 del Tour de Austria

Clasificación general del Tour de Austria

Clássica Terres de l'Ebre

Circuito de Getxo

Clasificación general de la Vuelta a Burgos

GP Industria & Artigianato

Giro della Toscana

Gran Premio città di Peccioli

Trofeo Matteotti

Giro dell'Emilia

Gran Piemonte

Giro del Veneto

Campeonato Nacional (ITT)

Campeonato Nacional (Carrera de Ruta)

2026

Etapa 1 del UAE Tour

Etapa 6 del UAE Tour

Clasificación general del UAE Tour

Etapa 6 del Tirreno-Adriatico

¿Qué sigue para Isaac del Toro en este 2026?

Evidentemente, los aficionados mexicanos quieren que el muchacho vuelva al ruedo y gane todo lo que se le presente delante, pero todo esto es un proceso. Nadie duda que pueda alcanzar el número uno del mundo más temprano que tarde, pero es parte de un equipo que sigue teniendo a la máxima figura en Tadej Pogacar.

Es por eso, que desde la previa del circuito de Milán-San Remo, se habló de un rol secundario para buscar impulsar a un ciclista esloveno que sigue siendo la gran figura del equipo. Poco a poco, el Torito quiere hacer su historia, pero hoy sigue siendo parte de una escuadra y le tocarán ocasiones donde debe estar en un segundo y hasta tercer plano.