¡Quiñones perdona el primero! México roza el gol ante Corea del Sur

La Selección Mexicana estuvo muy cerca de abrir el marcador en el duelo ante Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una acción clara terminó en aviso para el Tricolor, luego de que Julián Quiñones no pudiera concretar una oportunidad importante frente al arco. El partido mantiene la tensión al máximo, con ambos equipos buscando romper el empate en un encuentro de alta intensidad.

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