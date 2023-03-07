La racha del Bayern Munich que eliminaría al PSG de la Champions League

Bayern Munich ganó el partido de ida 1-0 en el Parque de los Príncipes con el tanto de Kingsley Coman sobre el inicio del partido. Los bávaros se llevaron la ligera ventaja para encarar la vuelta ante PSG, pero no sería la única situación favorable para los teutones, pues la estadística jugaría un papel importante en la vuelta en el Allianz Arena.

El equipo de Julian Nagelsmann mantienen una racha 'de miedo' que pondría en peligro la permanencia del PSG , Lionel Messi y Kylian Mbappé en la Champions League esta temporada.

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La racha del Bayern Múnich que impone miedo al PSG

El equipo de Julian Nagelsmann tiene una racha de 15 victoria en los últimos 17 partidos que ha jugado en el Allianz Arena dentro de los duelos de eliminación directa de la Champions League. Aunque, cabe resaltar, que la última derrota que ha sufrido el Bayern Munich fue precisamente ante PSG , en los Cuartos de Final de la UCL en la temporada 2020-21.

Además, Bayern Munich ha sido eliminado sólo en 2 ocasiones de las últimas 22 ocasiones que inició ganado una serie de eliminación directa de Champions League. Nuevamente, PSG fue el último en lograrlo. Pero los datos como locales son muy reveladores, por lo que el equipo de Lionel Messi no sólo llegaría con la desventaja en el marcador, sino desde la estadística también partirían con un agente en contra.

|Reuters

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El partido de vuelta se jugará en el Allianz Arena con el inminente regreso de Sadio Mané con el Bayern Munich para lo que resta de las temporada. Por su parte el PSG no contará con la presencia de Neymar quien, como es habitual por estas altura de la temporada, se encuentra lesionado.

