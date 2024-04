El racismo se apodera del futbol en LaLiga de España

La Liga Española aun no puede acabar con el conflicto del racismo que aparece cada semana en la competición, pese a los mensajes de respeto que se intentan inculcar cada semana.

En esta jornada 30 el entrenador del Sevilla, Quique Sánchez aprovechó el espacio que tuvo en la rueda de prensa post partido para hacer visibles las faltas de respeto que recibió durante del juego por parte de la afición del Getafe.

“Algunos aficionados que estaban detrás de su banco me llamaban ‘gitano’ . Quiero decir que estoy orgulloso de cada poro de mis venas que pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano y otra es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante. Aquí, parte del público, porque hay parte que no, se cree que puede ir a un estadio a decir lo que quiera”

El primer aviso lo dio el árbitro Javier Iglesias Villanueva. A instancias de uno de sus líneas, paró el partido en el minuto 68 por unos cánticos racistas al jugador Marcos Acuña. Rápidamente, se dirigió al delegado del Getafe, Manuel Mejuto González, para que exigieran por megafonía el cese de esos cánticos.

El técnico también resaltó que en estos momentos el futbol está lejos de entregar un ambiente amigable

“A los que pretendemos que esto se convierta en un ocio que apasione y se reúna gente en un foro con valores y con el ánimo de pasarlo bien, no podemos convertirlo en un circo que sacrifique, señalando con el dedo, a determinados jugadores”

Después, en el acta, reflejó con exactitud todo lo que tuvo que escuchar Acuña:

“En el minuto 68 tuve que detener el encuentro debido a que se produjeron insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante, con palabras como ‘Acuña mono’ y ‘Acuña vienes del mono’ desde aficionados situados en la zona central del campo detrás de la posición de mi árbitro asistente”.

Por su parte el estratega del Getafe, José Bordalás también se mostró molestos por lo sucedido con su propia afición.

“Estoy en contra de cualquier cántico, aunque sea una minoría. Estoy de acuerdo con Quique. Llevamos tiempo denunciándolo y hasta que no se tomen medidas serias, desafortunadamente vamos a seguir oyéndolos. Nuestros jugadores lo han sufrido en muchos escenarios. Estoy en contra de cualquier insulto o cántico racista sea a quien sea y en el estadio que sea”,

Sergio Ramos quien anotó el gol de la victoria para el equipo andaluz también alzó la voz tras lo sucedido;

“Venimos reclamando respeto dentro del fútbol. Que la gente no venga a un estadio a liberarse y a decir tonterías, a insultar a los jugadores. Hay que acabar con este tipo de gente, señalarlo, que la gente lo vea y que se le prohíba la entrada a los estadios para ir limpiando la imagen del fútbol, que debe ser un deporte maravilloso para unir y no separar”.

Los jugadores que han vestido las playeras de Barcelona y PSG | Miss Champions

El comunicado de Sevilla

“El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico”, expresó el club andaluz en sus redes sociales

Hace unos días se pudo observar a Vinicius Jr, jugador del Real Madrid bastante sensible, con lagrimas en los ojos en una rueda de prensa con la selección brasileña, siendo sincero de como ser víctima del racismo lo ha afectado en su desempeño como futbolista profesional.