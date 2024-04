Reportan que Barcelona ya tiene a su DT definido

Ya es un hecho. Xavi Hernández ha recapacitado y se mantendrá como el director técnico del FC Barcelona de cara a la temporada 2024-2025.

Así lo dio a conocer el periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano. De acuerdo con su reporte, el entrenador español ha aceptado la última propuesta de la cúpula culé, después de reunirse con con el director deportivo, Deco, y el presidente de la entidad, Blaugrana, Joan Laporta.

La figura, la sorpresa y la decepción de la Jornada 13 del Clausura 2024

En enero, el otrora futbolista de la Selección Española había anunciado que se marcharía al término del semestre, tras una tercia de años en la institución que lo formó como futbolista; sin embargo, múltiples personajes en su entorno lo invitaron a revirar y, aunque públicamente llegó a reiterar su negativa continuar, la decisión final ha sido quedarse.

Por ahora, no se han revelado los detalles del acuerdo; no obstante, luce factible que las condiciones no se muevan mucho, porque el contrato firmado tiene vigencia hasta junio del 2025.

Si bien, la directiva barcelonista había sondeado algunas otras opciones para el cargo en el banquillo, su prioridad siempre fue convencer a Hernández de extender su estadía en la ciudad condal, algo que consiguieron luego de quedar eliminados de la Champions League —a manos del PSG— y días después de perder el Clásico de La Liga frente al Real Madrid de Carlo Ancelotti.

¿Y Rafa Márquez?

Entre los nombres que sonaron como candidatos para reemplazarlo, se encontraba el del mexicano Rafael Márquez. Después de la determinación de Xavi, todo apunta a que el exdefensa central y capitán de la Selección Azteca seguirá su formación como director técnico con el Barcelona B.

Por el momento, el Barça marcha segundo de la tabla en el circuito local, con 70 unidades, 11 menos que la escuadra merengue. A falta de seis jornadas, una remontada que le dé el título a los catalanes luce prácticamente imposible. Ha trascendido que el subcampeonato es una obligación y el Girona se encuentra sólo dos puntos detrás (68).

