El contrato que le ofrecería el Barcelona a Rafael Márquez

Rafael Márquez está en boca de todos. El entrenador mexicano ha sonado fuerte en las últimas semanas para ser el sustituto de Xavi Hernández, mismo que habría confirmado hace unos meses, que al final de la Temporada saldría del club de sus amores.

Los resultados no han acompañado a la escuadra que dirige el DT español, se quedaron en los Cuartos de Final de la Champions League, no pelearon por el titulo de la Copa del Rey, y ahora en LaLiga acaban de caer ante el Real Madrid, con quienes tienen 11 unidades de diferencia, en la carrera por el campeonato del futbol de dicho país.

¿El indicando? Javier Mascherano opina sobre la posible llegada de Rafael Márquez al banquillo del Barcelona

Te puede interesar: Marcelo Flores ya logró mejores números que la estrella de Rayados

El Barcelona habría confirmado el futuro de Rafa Márquez

Tras los rumores sobre que Rafa Márquez sería el sustituto ideal de Hernández para el Barcelona, se especuló incluso que el arribo podría llegar esta misma semana, el pasado martes 23 de marzo, dependiendo el resultado de los culés ante los merengues.

Nada de esto ocurrió, y medios españoles ya tendrían cual será el futuro de Márquez con los blaugranas. De acuerdo con información desde allá, los culés tendrían pensando ofrecerle un contrato por un año más con la escuadra B, el Barcelona Atlétic, independiemente de lo que suceda con ellos en la temporada, pues aseguran que el trabajo que ha realizado con las fuerzas básicas ha sido muy bueno, y esperan que sigan por el mismo camino.

Te puede interesar: Las redes sociales atacan al Club León con memes tras polémica con futbolista

Esto no quiere decir que ya no sea opción para el primer equipo, simplemente es un extensión de contrato para que siga en sus filas, y en caso de ser necesario, podría subir a la plantilla de la Primera División, como relevo en caso de que las cosas no sigan del todo bien con los blaugranas. Asimismo, el futuro de Xavi es una incógnita, y no se sabe si se quedará otra temporada o al finalizar esta salga.