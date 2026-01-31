OFICIAL: Leyenda de Tigres anuncia su retiro de las canchas

Luego de seis meses de inactividad, Rafael Carioca, exjugador de Tigres y leyenda del conjunto Felino, anunció su retiro de las canchas a los 36 años y tras un destacado recorrido en equipos de la Liga BBVA MX, Rusia y el Brasileirao.

Rafael Carioca anuncia su retiro de las canchas

Con un emotivo video publicado en sus redes sociales en donde hizo un recuerdo por los mejores momentos de su carrera, Rafael Carioca anunció su retiro como futbolista profesional, en donde conquistó tres veces la Liga BBVA MX con los Tigres en el Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

Carioca se mantuvo ocho años con los Tigres, lapso en el que también ganó la Concachampions 2020 y dos Campeón de Campeones, además de ser parte del plante que llegó a la Final del Mundial de Clubes, hasta que dejó al equipo en el Clausura 2025.

“Llegó el momento de colgar las botas y cerrar un capítulo decisivo de mi historia. Hoy me despido del futbol, mi sueño de chico que se volvió realidad con el apoyo incondicional de mi familia y mucho esfuerzo. Siempre fue mi mayor sueño, ser jugador de futbol", compartió el brasileño.

“Llevaré para siempre en mi memoria y corazón el cariño de los aficionados de los equipos que representé en el campo, y sobre todo por agradecer por todo lo que viví. Fueron innumerables victorias, títulos destacados. Decir adiós al futbol no es simple, pero cierro este ciclo con un corazón tranquilo y feliz por todo lo que alcancé. Gracias, futbol”, agregó.

Además de Tigres, Carioca también militó en el Atlético Mineiro, Vasco da Gama y Gremio de su país y en el Spartak de Moscú de Rusia.

