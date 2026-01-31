¡De locura! Martín Anselmi y su viral celebración en la victoria del Botafogo que llamó la atención de los aficionados

Martín Anselmi, exdirector técnico de Cruz Azul, volvió a los banquillos para dirigir al Botafogo y lo hizo con una victoria por goleada de 4-0 en la Jornada 1 del Brasileirao ante el Cruzeiro; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la intensidad con la que vivió el estratega argentino el encuentro.

Martín Anselmi 'enloquece' en la victoria de Botafogo

Martín Anselmi pasó los últimos seis meses sin entrenar tras us fracaso en el Mundial de Clubes con el Porto y su regreso a los banquillos lo disfrutó al máximo viviendo con intensidad cada momento de la victoria de su nuevo equipo, el Botafogo, ante el Cruzeiro.

El técnico argentino fue captado celebrando efusivamente los goles de su equipo, pero también sufriendo cada instante del encuentro, incluso aventando botellas de agua a la cancha.

Y no solo Anselmi, sino que también el resto de su cuerpo técnico vivió a flor de piel el encuentro y lo acompañaron en las celebraciones de gol y al momento en el que era necesario reclamar y manotear.

Cabe recordar que Martín Anselmi tenía una gran relación con la afición de Cruz Azul e ilusionó a los seguidores cementeros con un posible nuevo título de la Liga BBVA MX, pero su abrupta salida por la puerta de atrás con rumbo al Porto provocó el descontento y reproches por su poco profesionalismo para encarar su partida.

