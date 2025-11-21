deportes
Noticias
Azteca Deportes
Box Azteca
Rafael ‘Divino’ Espinoza casi deja CIEGO a Arnold Khegai quien revela pesimista diagnóstico tras su pelea

Rafael ‘Divino’ Espinoza enfrentó el sábado 15 de noviembre a Arnold Khegai quien ha dado a conocer en sus redes sociales, su inminente retiro y diagnóstico pesimista.

Box Azteca
El sábado 15 de noviembre, Rafael 'Divino' Espinoza pasó por encima del ucraniano Arnold Khegai en un combate en el que el mexicano retuvo su cetro pluma versión Organización Mundial de Boxeo, luego de que el rival no saliera al ring por el castigo y por una importante inflamación en el ojo derecho.

Desde el round 5 se comenzó a inflamar la zona del rostro de Khegai y con mucho corazón y resistencia aguantó estoico en el ring hasta que le pararon la pelea. En la transmisión, Julio César Chávez alegaba en la necesidad de frenar el castigo y Don Lama se sumó exigiendo que se detuviera la pelea antes del décimo giro, pero las acciones continuaron.

Este viernes, días después del pleito, Arnold Khegai ha dado la noticia de que producto de la pelea y del castigo en la pelea, tuvo que ser operado de urgencia precisamente de ese ojo y recalcó que tendrá una larga recuperación, por lo que eventualmente habría llegado su retiro del pugilismo a sus 33 años.

Y es que con una lesión de ese calibre, exponerse a otra pelea significa perder la vista o hasta el propio ojo, pues si bien ahora parece haber sido atendido a tiempo, otro duelo podría ser devastador.

El mensaje de Khegai sobre la lesión sufrida en el ring

"¡Hola a todos! Quiero hacerles saber que ayer tuve que someterme a una cirugía de emergencia en mi ojo justo después de venir para un examen. Creo que Dios tiene un plan, y que podré volver. Ahora tengo una larga y difícil rehabilitación", dijo Khegai este viernes, mostrando un par de imágenes, una de su recuperación y otra en cama presuntamente al ser operado.

En las imágenes se nota el importante castigo que recibió el ucraniano y por el cual tuvo que dar hasta el hospital con un pesimista diagnóstico.

Divino Espinoza, manda mensaje a Khegai

El peleador Divino Espinoza se sumó a los comentarios en apoyo a Khegai en su posteo sobre la lesión que sufrió su rival de cinco días atrás y donde consiguió su cuarta defensa exitosa del cetro pluma de la OMB.

"Mis oraciones contigo, estarás bien", fue lo que escribió el Divino en apoyo a su más reciente contrincante, quien hace recordar el caso de Billy Joe Saunders quien fue fracturado de la órbita ocular por un upper de Canelo, acción que sería muy parecida a la sucedida en San Luis en este duelo de Espinoza vs Khegai.

