Jesse ‘Bam’ Rodríguez vs Fernando ‘Puma’ Martínez, la batalla en peso supermosca que unificará la división

Jesse ‘Bam’ Rodríguez se enfrenta ante Fernando ‘Puma’ Martínez en una de las batallas más esperadas en el boxeo y las cstegorías de pesos chicos, pues unificará campeonatos.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Este sábado 22 de noviembre, se celebra en Arabia Saudita una cartelera llena de pólvora que encabezan David Benavidez enfrentando a Anthony Yarde, donde el Bandera Roja expone sus campeonatos de peso semicompleto, pero en la misma velada una reyerta de pronóstico reservado tendrá lugar cuando los invictos Jesse Bam Rodríguez y Fernando 'Puma' Martínez midan fuerzas.

Uno de los combates más esperados sucederá en Riad cuando el campeón noqueador Jesse Rodríguez exponga en el ring sus campeonatos de peso supermosca por el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, ante el argentino y figura del deporte de sudamerica Fernado Martínez quien lleva en su cintura la corra de la Asociación Mundial de Boxeo.

Ambos tienen ambre de triunfo y este jueves en Arabia se encotraron y producto de ello hubo advertencias, empujojes y mucha adrenalina por lo que se pronostica que será una gran pelea en la que forzosamente alguien terminará sin su título y sin el invicto.

El récord y lo que debes de saber de Jesse Rodríguez

Jesse Rodríguez es un boxeador de solo 25 años que debutó el 10 de marzo del 2017 y con el tiempo ha pulido su técnica y fortalecido sus puños, logrando una marca de 22 victorias con 15 nocauts.

Nacido en Texas, Bam Rodríguez es campeón de dos organismos y quiere el cetro de la AMB del Puma Martínez para acercarse más a la meta de ser campeón indiscutido.

En su récord aparecen grandes peleadores como Carlos Cuadras, Wisaksil Wangek, Sunny Edwards, Gallo Estrada, Pedro Guevara y más, quienes no han podido con alguien que parece invencible.

El récord y lo que debes de saber de Fernandon Puma Martínez

Por el lado de Puma Martínez, es monarca de la AMB en supermosca, y tiene un récord de 18 victorias con 9 nocauts.

Nacido en Buenos Aires es uno de los orgullos del deporte en Argentina, y a sus 34 años buscará sumar dos campeonatos a su legado, pero enfrente tiene a una máquina.

Puma Martínez en sus últimas cinco peleas, solo ha logrado un nocaut y ocurrió el 24 de junio ante Bornea; el resto de esas cinco peleas ha tenido batallas largas.

¿A qué hora pelea Jesse Rodríguez en contra de Puma Martínez?

La pelea será en Arabia Saudita, este 22 de noviembre y por el uso horario, se estima que esté ocurriendo alrededor de las 2:00 PM, tiempo del centro de México y luego de ese pleito tocará el turno al plato estelar de Benavidez vs Yarde.

