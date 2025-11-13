Rafael ‘Divino’ Espinoza vs Arnold Khegai: Horario y dónde ver EN VIVO la pelea por el título peso pluma de la OMB
Rafael ‘Divino’ Espinoza expone este sábado su campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo, desafío que genera muchas expectativas al enfrentar a un duro ucraniano.
El peleador mexicano Rafael Divino Espinoza tiene un reto de alto calibre en puerta, exponiendo su campeonato de peso pluma, versión Organización Mundial de Boxeo ante Arnold Khegai, un rival de origen ucraniano que goza de madurez, fuerza, explosividad y con un profundo deseo de ser campeón.
El enfrentamiento se celebrará en la Arena Potosí que vuelve a abrir las puertas al boxeo, pero ahora con una super cartelera al estilo de Las Vegas, por lo que las miradas están dirigidas al combate en la división de los plumas, que es la cuart defensa para el tapatío Divino Espinoza.
Box Azteca transmitirá la pelea de Divino Espinoza
Divino Espinoza en su pelea ante Arnold Khegai, podrá ser visto EN VIVO este sábado 15 de noviembre desde las 11:00 PM a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del Box Azteca Team.
La estelar cartelera que encabezan Divino Espinoza vs Arnold Khegai
|Rafael Espinoza vs Arnold Khegai
|Peso pluma (126 lbs)
|12x3
|Espinoza (27-0) vs Khegai (23-2-1)
|Lindolfo Delgado vs Gabriel Valenzuela
|Peso superligero (140 lbs)
|12x3
|Delgado (23-0) vs Valenzuela (31-4-1)
|Richard Torrez Jr. vs Tomáš Šálek
|Peso pesado (HW)
|10x3
|Torrez Jr. (13-0) vs Šálek (23-7)
|Emiliano Vargas vs Jonathan Montrel
|Peso superligero (140 lbs)
|10x3
|Vargas (15-0) vs Montrel (19-3)
Te podría interesar: Arnold Khegai muestra fortaleza previo al duelo vs Divino Espinoza
Divino Espinoza, un noqueador, invicto y campeón
El peleador Rafael Divino Espinoza se convirtió en campeón el 9 de diciembre del 2023, derrotando a Robeysi Ramírez en una pelea llena de tensión y drama en la que venció en las tarjetas. El boxeador azteca así marcha como campeón y ha hecho tres defensas exitosas, factor que se suma al lustre de su carrera que también contempla un invicto en 27 peleas con 23 nocauts, lo que además indica que tiene mucho poder en los puños y un 85.19 de porcentaje noqueador va mentalizado a seguir por ese camino de ola victoria.
Con 31 años aún tiene mucha carrera por delante Divino Espinoza y eventualmente puede dar el brinco de los pluma a los superplumas.