¡ÚLTIMA HORA! Rafinha anuncia su retiro del futbol

Hay despedidas que llegan con un último partido y otras que llegan con una verdad simple: el cuerpo ya no permite competir como antes. En el caso de Rafinha Alcántara, el cierre no se explicó desde la nostalgia, sino desde la claridad de quien entiende que una carrera también se protege cuando se sabe parar a tiempo.

Rafinha Alcántara anunció su retiro del futbol profesional

Rafinha Alcántara anunció su retirada del futbol profesional a los 32 años, y el propio FC Barcelona difundió el comunicado. El club recordó que el mediocampista llegó a La Masia con 13 años y que su paso por el primer equipo lo conectó con una etapa importante dentro de una generación repleta de talento.

El anuncio también tiene un componente familiar y de época: su decisión ocurre meses después de la retirada de su hermano Thiago, otra señal de que una generación formada en el máximo nivel empieza a cerrar ciclos. En su recorrido, Rafinha pasó por clubes como Barcelona, Celta, Inter, PSG y Real Sociedad, además de una última experiencia profesional en Qatar, un tramo final que muchas veces funciona como pausa antes del adiós definitivo.

Más allá del listado de equipos, su carrera dejó una imagen muy reconocible como la del futbolista técnico, con buena lectura entre líneas y capaz de sumar en distintas zonas del medio campo. En el Barça vivió momentos de competencia fuerte por un lugar, en planteles donde cada entrenamiento parecía eliminatoria, y aun así alcanzó a construir un palmarés relevante como la conquista la UEFA Champions League en la temporada 2014-2015.

El mensaje de despedida de Raphinha

En tiempos donde muchos anuncios se vuelven espectáculo, Rafinha eligió una salida sobria. Un mensaje, una razón concreta y el cierre de una etapa que comenzó en la cantera y terminó después de recorrer algunas de las ligas más exigentes del mundo. A los 32, su adiós no suena a derrota; suena a decisión.

La traducción del mensaje:

Hola a todos, después de un tiempo alejado de las canchas y tras una larga recuperación, hoy quiero compartir una decisión importante para mí.

Ha llegado el momento de mi retiro del futbol. Hace poco más de un año sufrí una grave lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel.

Aceptar esto no ha sido fácil. El futbol ha sido mi vida desde que tuve edad para entenderlo, y darme cuenta de que no puedo dedicarme a él como siempre lo hice fue un proceso difícil.

Pero con el tiempo también he aprendido a mirar atrás con gratitud. Qué camino tan increíble. He tenido la alegría de vivir en distintos países, aprender nuevos idiomas y sumergirme en otras culturas.

He conocido a personas que han dejado una huella permanente en mí. He compartido vestuarios con figuras excepcionales y con compañeros increíbles.

He defendido los escudos de clubes a los que admiré desde niño, y sentí el apoyo y la pasión de los aficionados en cada estadio que pisé.

El futbol me ha dado momentos inolvidables. Y me permitió trabajar con grandes profesionales, que me hicieron darme cuenta de lo afortunado y privilegiado que fui de poder llamarme futbolista.

Mi primer regalo fue un balón, y mis recuerdos de infancia son jugar con mi hermano y con mi padre.

En los últimos veinte años, el futbol fue mi rutina, mi combustible, mi identidad. Hoy comienza una nueva etapa, diferente. Sin esa adrenalina especial de la competencia al máximo nivel, pero llena de razones para sonreír.

Estoy construyendo una familia maravillosa que me llena de orgullo y felicidad, y que ha sido fundamental en todo este proceso.

Gracias a toda mi familia por estar siempre a mi lado. Gracias a todos por el apoyo y el cariño, y gracias al futbol por hacer realidad grandes sueños."

