Hansi Flick responde tras la victoria ante el Villarreal ¿Fichará el Fc Barcelona en el mercado de invierno?

El Fc Barcelona cerró de manera perfecta el 2025 con una victoria de visitante en la jornada 18 de la Liga Española 0-2 frente al Villarreal, manteniéndose en el primer lugar de la tabla con 46 puntos con diferencia de 4 sobre el Real Madrid que es segundo, tras el último partido del año el técnico alemán habló sobre la posibilidad de contratar jugadores en el mercado de invierno.

"Hablaré con Deco el lunes. Mi equipo está un poco cansado. Al final, en la línea defensiva no tenemos muchas opciones. No es fácil de gestionar. Estoy contento con los jugadores. Ahora tenemos descanso. Al final, lo importante son los tres puntos. Se ve a los jugadores cansados, el descanso nos irá bien. La mentalidad, la actitud, es increíble. Estoy muy orgulloso. Es todo lo que puedo decir. Es un final de año fantástico", señaló Hansi Flick.

Con la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Andreas Christensen el Barca podría abrir la cartera en la próxima ventana de transferencias para ir por un central, además de la situación que han vivido en los últimos meses con el uruguayo Ronald Araujo.

Desde italia el nombre de Alessandro Bastoni ya ha sido ligado al Barca, sin embargo, la directiva valora la oferta que podría lanzar al Inter de Milan por el jugador valuado en más de 80 millones de euros.

