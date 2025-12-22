El gesto navideño del Barcelona que llevó “magia” a los hospitales

La agenda del futbol de élite no suele dejar muchos huecos para lo simbólico, pero hay tradiciones que se sostienen precisamente por eso, porque recuerdan que el club no solo compite los fines de semana. En Barcelona, el cierre de año también se mide por gestos que no aparecen en una estadística, aunque sí dejan huella en quienes los reciben.

Los jugadores del Barcelona repartieron regalos en hospitales

La plantilla del FC Barcelona realizó su tradicional visita navideña a hospitales infantiles en la capital catalana, una acción solidaria organizada por la Fundación Barça, en la que los jugadores llevaron obsequios, fotos y acompañamiento a niñas y niños hospitalizados. El club detalló que el equipo se distribuyó para atender distintos centros y reforzar el objetivo de transmitir ilusión y apoyo en estas fechas.

La comitiva visitó siete hospitales: Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron, Germans Trias i Pujol, Hospital de Barcelona, Sant Pau, Parc Taulí y Hospital de Terrassa. Además, acudió a dos centros de alojamiento para familias con tratamientos oncológicos prolongados: Casa Xuclis y Casa Ronald McDonald. Y como novedad, el club incluyó por primera vez un centro de neurorehabilitación pediátrica, el Institut Guttmann, lo que amplió el alcance habitual de la jornada.

La iniciativa forma parte del programa Polseres Blaugranes (Pulseras Blaugranas), mediante el cual diferentes equipos profesionales del club visitan centros sanitarios a lo largo de la temporada. También se integra en la campaña “Nadal tot l’any” (Navidad todo el año), que involucra a secciones como basquetbol, balonmano, futbol sala y hockey patines, además de Barça Atlètic y categorías juveniles.

Las dos figuras que no asistieron

En esta ocasión, hubieron dos ausencias puntuales dentro del grupo: Ronald Araújo y Raphinha, por motivos distintos. Aun así, la imagen dominante fue la de un plantel que cambió por unas horas el guion competitivo por uno más cercano, de esos que no se ganan con goles, pero que sí se recuerdan con una sonrisa.

