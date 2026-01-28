Jugador “español” del América dejaría Coapa en verano

En los últimas horas ha circulado la información de que Ralph Orquín habría obtenido la nacionalidad española, un estatus que de confirmarse podría cambiar sustancialmente su proyección de carrera y su valor en el mercado europeo.

No obstante, no hay aún confirmación oficial que verifiquen la tramitación o concesión de la nacionalidad española para el lateral izquierdo de Club América.

¿Cómo está el contrato de Ralph Orquín con el América?

Orquín tiene vínculo con el América hasta el 30 de junio de 2026, día en que termina su acuerdo laboral, por lo que si no renueva podrá llegar como agente libre en el verano de ese año a cualquier equipo, además de que ya puede iniciar a negociar con otras instituciones ya que le restan menos de 6 meses de contrato.

Durante todo el 2026 han salido reportes sobre que el jugador no ha llegado a un acuerdo para la firma de una extensión de su contrato y que su entorno (incluido su nuevo representante) explora la opción de ubicarlo en el futbol europeo como agente libre.

¿Por qué una nacionalidad española sería relevante?

En líneas generales, un pasaporte de la Unión Europea simplifica procesos laborales y evita las limitaciones que ciertas ligas europeas aplican a futbolistas considerados no comunitarios; esto facilita registros, reduce la burocracia y elimina la necesidad de permisos de trabajo que a veces son condicionados.

En términos prácticos, si Orquín obtuviera la nacionalidad española aumentaría su atractivo para clubes de España, Portugal, Italia y otras ligas comunitarias donde los cupos de los no comunitarios y diversos trámites lo colocan en desventaja frente a jugadores con pasaporte europeo.

Además, llegar libre junto con un pasaporte comunitario, sería un argumento potente para clubes que buscan minimizar riesgos administrativos y costos de traspaso en busca de sumar refuerzos para la próxima temporada.

