Ramón Juárez hace tremenda revelación sobre su vida personal que lo compromete ante sus fanáticos

El Club América subió a sus redes sociales un video que compromete de más a Ramón Juárez. El defensor central de las Águilas tuvo que contestar algunas preguntas rápidas sobre la comida que más le gusta y reconoció al final que es el elote. Juárez es pretendido por el Porto , pero mientras, sigue revelando algunos de sus secretos con su público.

En el clip se ve al canterano azulcrema contestando las preguntas y, aunque pareciera que nada le iba a ganar a las enmoladas, aparecieron los alotes. La tremenda revelación fue su amor por los alotes. El América es sublíder general de la competencia en el Apertura 2025. Ramón Juárez tiene buenas actuaciones con los de Coapa.

David Leah/David Leah Ramon Juarez celebrates his goal 1-3 of America during the Semifinal second leg match between Cruz Azul and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2024 at Ciudad de los Deportes Stadium on December 08, 2024 in Mexico City, Mexico.

Ramón Juárez tiene en el América números importantes y, por los cuales, algunos equipos del Viejo Continente lo han volteado a ver. El central suma 722 minutos con los de Coapa en este Apertura 2025. Ha participado en nueve encuentros, ocho de ellos como titular, y hay que agregarle un gol frente a Rayados de Monterrey, ganándole en el salto en un tiro de esquina a Sergio Ramos.

El América busca su boleto directo a la Liguilla

El América está muy cerca de conseguir su boleto directo a la Liguilla. Con sus 27 puntos ganados en 12 jornadas, los de amarillo podrían obtener su pase de manera directa este fin de semana, pero su próximo rival es el Cruz Azul y luce complicado que sea un partido sencillo para los azulcremas.

El sábado 18 de octubre, a las 21:05 horas del Centro de México, el Cruz Azul recibirá al América en el Olímpico Universitario. La Máquina ocupa el cuarto lugar con 25 puntos, por lo que, de llevarse las tres unidades, podría escalar hasta el segundo peldaño y, en una de esas, ya meterse de manera directa a la Fiesta Grande.