Fue el mejor jugador de Chivas en el título del Apertura 2006; así anotó 3 goles en la Liguilla

El torneo Apertura 2006 de la Liga BBVA MX quedará guardado en la historia de los millones de fanáticos de Chivas que existen en México y el mundo dado que es, hasta ahora, el penúltimo título obtenido por el Rebaño Sagrado, esto en medio de muchas leyendas que se hicieron históricas en esta temporada.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Posiblemente, una de las más grandes en este rubro es Ramoncito Morales, quien es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la institución y que, en dicha Liguilla del torneo Apertura 2006, tuvo una de sus mejores actuaciones al acumular 3 tantos. ¿Lo recuerdas?

El día que Ramón Morales se hizo leyenda en Chivas en el Apertura 2006

Como sabes, Chivas obtuvo el título del Apertura 2006 luego de vencer al Toluca en el Nemesio Diez con un gran gol de Adolfo Bautista. Sin embargo, pocos recuerdan que el verdadero héroe de esa Liguilla fue Ramón Morales gracias al impacto que generó en el marcador.

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¡LA FRASE DEL RECUERDO !



"Tú nunca me vas a escuchar hablando mal de Chivas, y pienso que los que lo hacen no merecen ser recordados por la afición; yo salí mal de esta institución, pero jamás olvidaré que gracias a ellos hoy soy alguien en el mundo del fútbol".



-Ramón Morales… pic.twitter.com/8Hjpxe3Xs5 — Christian Ramírez (@Christi6179520) July 30, 2026

En aquella Liguilla Ramón Morales no solo fue líder y capitán del Rebaño Sagrado, sino que ayudó a Chivas a llegar a la gran final luego de anotar tres anotaciones en la etapa de Liguilla, dos a la Máquina de Cruz Azul y una más al Club América en duelo correspondiente a las semifinales.

Dos años antes, en el Clausura 2004, Ramoncito llegó a la final y terminó cayendo frente a Pumas, por lo que este campeonato glorificó su etapa en Chivas y lo convirtió, sin duda, en uno de los elementos más importantes que el Rebaño ha tenido en las últimas tres décadas.

¿Qué características tenía Ramoncito Morales como jugador?

Además de tener una gran capacidad de sacrificio en el ida y vuelta, Ramón también destacaba por su impresionante golpeo de balón y por la forma en cómo cobraba tiros libres. Luego de su retiro como profesional en 2011, Morales volvió a Chivas para trabajar un tiempo en las fuerzas básicas del club.