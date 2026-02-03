Club América lo pagó en 207 millones, perdió dinero con él y hoy es MVP en Argentina

Mientras que el Club América anunció su primera baja para el Clásico Nacional ante Chivas , hay muchos ex futbolistas de las Águilas que están triunfando en el exterior. Por ejemplo, un futbolista que los de Coapa ficharon por 207 millones de pesos mexicanos (cerca de 12 millones de dólares) y que luego se fue gratis, hoy es MVP en Argentina.

Hay noticias positivas para las Águilas, como el delantero que llegó de última hora para salvar al América . No obstante, no siempre las decisiones salen bien. Por ejemplo, tras dejar salir a Diego Valdés, ahora es figura en Vélez Sarsfield de Argentina y fue el mejor jugador del último partido que jugó “el Fortín” en el futbol argentino.

Diego Valdes conserva su foto de perfil de Instagram con la playera del América, pese a que ya es jugador de Vélez|@diego_valdes_10

Diego Valdés, de figura a pieza de recambio en el Club América

En enero de 2022 Diego Valdés arribó por 12 millones de dólares al Club América, procedente del Santos Laguna. Si bien supo ser importante para el tricampeonato, el mediocentro chileno fue perdiendo protagonismo, a tal punto de pasar a la plantilla juvenil del equipo. Para el Apertura 2025 ya no iba a ser tenido en cuenta, por lo que fue transferido.

Mientras que páginas especializadas en transferencias como Transfermarkt afirman que Valdés se fue gratis, sin coste; hay otros sitios que aseguraron que hubo una negociación entre América y Vélez y que el traspaso se dio por una cifra que ronda entre los 2 millones y los 3.5 millones de dólares, aunque no fue confirmado de manera oficial desde el Nido de Coapa.

it's a kind of magic 🇨🇱🎩✨ pic.twitter.com/cLFzVrCfCM — Vélez Sarsfield (@Velez) January 28, 2026

De todos modos, ya sea por una salida gratis o por una transferencia de 2 mdd, lo que está claro es que América perdió dinero con Diego Valdés. Sin embargo, claro, su presencia le sirvió para ganar títulos y tener una plantilla competitiva.

Diego Valdes of America during the match between America and Colorado Rapids as part of Quarterfinal of the 2024 Leagues Cup at Dignity Health Sports Park Stadium on August 17, 2024 in Carson, Los Angeles, California, United States.|MEXSPORT

Diego Valdés por fin se ganó su lugar en el futbol de Argentina

Tras un tiempo lesionado y alternando entre titularidades y suplencias, en este Apertura 2026 de la Primera División de Argentina, Diego Valdés ha ganado lugar como titular y ya completó dos veces los 90 minutos. Ante Independiente de Avellaneda fue el mejor jugador del campo de juego.

