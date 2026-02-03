Rayados de Monterrey lo vendió, brilla en Europa y hoy rechazan hasta 15 millones por él

Apenas han pasado seis meses desde que Nelson Deossa abandonó las instalaciones de Rayados de Monterrey para convertirse en nuevo jugador del Real Betis de España. La salida del mediocampista colombiano significó un negocio importante para la escuadra de Nueva León, habiendo recibido cerca de 12 millones de euros por su traspaso . Sin embargo, hoy ofrecen más dinero por su ficha en el futbol europeo.

Distintos reportes que llegan desde territorio español afirman que Betis acaba de rechazar una oferta millonaria por parte del Besiktas. El equipo turco habría ofertado hasta 15 millones de euros más bonos para hacerse con los servicios de Deossa en este mercado invernal . No obstante, el jugoso ofrecimiento del combinado de Estambul no fue contemplado por los directivos del equipo bético.

Betis rechazó una oferta de 15 millones de euros por Deossa|Crédito: Real Betis / X

Según la información que pudo compartir el periodista Fran Campos Vázquez, desde la cúpula principal del Betis confían en que Nelson Deossa aún tiene recorrido para seguir creciendo como futbolista profesional y que podrá incrementar su valor de mercado con el paso del tiempo. Dejar ir al colombiano en estos momentos y por ese monto de dinero significaría desprenderse de una inversión con mayor potencial a futuro.

🟢 Exclusiva @RealBetis



🚨 Los verdiblancos HAN RECHAZADO una OFERTA de 15 MILLONES+Bonus por NELSON DEOSSA procedente del BESIKTAS turco.



❌ En Heliopolis confían, al igual que en el caso de Natan, que el jugador puede seguir creciendo y aumentando su valor pic.twitter.com/XOKxfgNpSM — Fran Campos Vázquez (@FranCamposv90) February 1, 2026

Nelson Deossa, una pieza clave en Betis

Los primeros meses fueron muy duros para Deossa, quien no lograba adaptarse al ritmo europeo, precisamente por sus reiteradas molestias físicas y lesiones. Sin embargo, el mediocampista de 25 años ya parece estar a punto y, en lo que va de temporada, suma 12 juegos con el Betis.

Si bien es cierto que aún no logró convertir ni asistir a sus compañeros, el talentoso futbolista colombiano cuenta con una calificación general de 6.83 sobre 10 en la plataforma de datos SofaScore. Esto lo coloca como uno de los jugadores más destacados del equipo español durante la temporada 2025-26.

El paso de Deossa por Rayados de Monterrey

La estancia de Deossa en Monterrey fue breve, pero destacada. Llegó desde Pachuca en enero de 2025 y formó parte de la institución 8 meses. Allí consiguió jugar 29 partidos, logrando anotar 7 goles y repartir 1 asistencia. Sin embargo, su increíble desempeño en el Mundial de Clubes fue lo que catapultó al jugador a tener su primera experiencia en Europa. Hoy es inamovible en el centro del campo del Betis.