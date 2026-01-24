Prensa brasileña le deja dardo al América sobre Raphael Veiga: “No sirve. Es otro que se va porque no está jugando bien”

El club América está por concretar la llegada de Raphael Veiga desde el Palmeiras; sin embargo, la prensa brasileña ha advertido a las Águilas sobre lo que pueden esperar del centrocampista brasileño de 30 años.

Prensa brasileña destroza a Raphael Veiga y a Palmeiras

Raphael Veiga formó parte del Palmeiras que conquistó la Serie A del Brasileirao en 2023, además del bicampeonato en la Copa Libertadores en 2020 y 2021; sin embargo, poco a quedado de aquel poderoso plantel y la prensa brasileña ha sido tajante al cuestionar a la directiva del Verdao por dejar salir a los jugadores, pero hacer poco por un cambio verdadero.

Al menos así lo declaró el periodista André Galvao, quien aseguró que tanto Veiga como el resto de los jugadores de Palmeiras no están en su mejor momento.

"No necesito mucho para hablar del tema. Es solo otro campeón que se va porque no está jugando bien. Y luego todos los campeones se van porque no juegan bien. Si nadie juega bien, ¿es solo culpa de los jugadores? Ya nadie juega bien, todos han olvidado cómo hacerlo. Ya nadie sirve. Se acabó", sentenció el periodista en su programa de TMC Esportes

Y es que no solo Veiga dejaría al equipo en los próximos días, previo al arranque de la Temporada 2026 del Brasileirao, sino que también lo harán varias de sus figuras que conquistaron títulos con el Palmeiras.

"Lo que molesta es la narrativa, por lo menos, yo creo que hay mucha gente de que se les terminó el ciclo, está demostrado. Entonces saco a Raphael Veiga, a Everton, Luan, Dudu, Marcos Rocha; a todo el mundo porque no sirven más. A todos los jugadores se les acabó su tiempo al mismo tiempo, así nada más porque nadie juega a nada cuando también es culpa del entrenador"", agregó.

