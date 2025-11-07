¡ÚLTIMA HORA! Exportero de Chivas es presentado con su nuevo equipo en EUROPA

Luego de quedarse sin equipo durante los últimos meses, Raúl Gudiño tendrá una nueva oportunidad en el futbol europeo tras su paso por las inferiores del Porto y el Union Madeira en Portugal, además del Apoel Nicosia de Chipre.

Raúl Gudiño es presentado con su nuevo equipo europeo

A través de sus redes sociales, Raúl Gudiño confirmó su nueva aventura europea que será con el Rangers de la Primera División de Andorra, equipo del que Marco Fabián es directivo y quien ha influido para que varios jugadores mexicanos pasen por sus filas.

El canterano de Chivas agradeció a su nuevo equipo por la oportunidad brindada y por poder regresar a Europa para continuar con su carrera que ha sufrido un declive luego de que se tuvieran grandes expectativas sobre él en los inicios de su trayectoria.

"Estoy profundamente motivado y entusiasmado por asumir este nuevo reto. Considero que esta experiencia en Europa representa una valiosa oportunidad para seguir creciendo tanto a nivel profesional como personal. Me siento plenamente preparado para afrontar los desafíos que se presenten y para aportar mi compromiso y entusiasmo en esta nueva etapa", escribió Gudiño en sus redes sociales.

Los altibajos en la carrera de Raúl Gudiño

Raúl Gudiño se formó en la cantera de Chivas y destacó por sus grandes actuaciones en el Mundial Sub 17 del 2013 en el que alcanzó la Final del certamen que terminó perdiendo ante Nigeria.

Sus cualidades llamaron la atención del Porto, equipo al que llegó para jugar en las categorías de formación, pero sin debutar en el primer equipo, por lo que fue prestado a Union Madeira en donde tuvo sus primeras oportunidades.

Posteriormente pasó al Apoel Nicosia de Chipre y posteriormente regresó a Chivas en donde jugó entre 2018 y 2022. Más tarde pasó al Atlanta de la MLS y luego regresó a Necaxa. Su más reciente aventura en el futbol fue en los Venados de Mérida en donde jugó el Clausura 2025.

