Esta es la FECHA en que se presentarán todos los monoplazas de la F1 2026

Estamos a prácticamente dos meses para el inicio de la F1 2026 , una de las temporadas más interesantes de los últimos años gracias a la combinación de pilotos jóvenes que quieren comerse el mundo en relación a los más experimentados, los cuales quieren demostrar de qué están hechos.

Con estos ingredientes, la temporada 2026 de la F1 se vislumbra como una de las más parejas considerando, además, el cambio que habrá en las reglas respecto a la campaña pasada. Por tal motivo, luce interesante que conozcas la fecha en la que se presentarán todos los monoplazas, incluido el Cadillac de Checo Pérez.

¿Cuándo se presentan los monoplazas para la temporada 2026 de la F1?

El calendario de presentaciones rumbo a la próxima temporada de la F1 finalmente se ha conocido, por lo que escuderías como Red Bull y Racing Bulls serán las primeras en anunciar sus nuevos monoplazas el próximo 15 de enero en Detroit, Estados Unidos. Haas, por su parte, hará lo mismo el 19 de enero.

Mercedes será la siguiente escudería en presentar su nuevo monoplaza para la temporada 2026, siendo el día predilecto el 22 de enero (y la presentación física el 2 de febrero). A su vez, otras constructoras como Alpine y Ferrari darán a conocer sus nuevos autos el 23 de enero; es decir, a poco más de un mes del inicio de una nueva campaña.

McLaren aún no ha brindado detalles respecto a su presentación, mientras que Williams y Aston Martin lo harán el 3 y el 9 de febrero, respectivamente. Por último aparece Cadillac, escudería en la que aparece Checo Pérez y que hará su presentación oficial el domingo 8 de febrero, durante el medio tiempo del Super Bowl.

¿Quién es el favorito a ganar la temporada 2026 de la F1?

Imposible no colocar a Lando Norris como el favorito a ganar la Fórmula 1 2026 considerando que es el actual campeón con McLaren. Sin embargo, junto a él aparecen otros elementos que pueden dar mucho de qué hablar, destacando nombres como Max Verstappen, Oscar Piatti, George Rusell y Charles Leclerc.