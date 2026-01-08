IA pronostica mala temporada para Checo Pérez en la F1 2026; ¿en qué lugar quedará?

A falta de dos meses para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, poco a poco cada uno de los pilotos comienzan a afilar armas a fin de llegar a lo más alto del automovilismo profesional. Uno de ellos es el mexicano Sergio Checo Pérez, quien regresa con Cadillac después de un año sabático.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

La última experiencia de Checo Pérez en la Fórmula 1 fue en la temporada 2024, cuando formó parte de la escudería Red Bull antes de concretar su salida. Ahora bien, ¿en qué lugar quedará el nacido en Jalisco con su nuevo equipo, de acuerdo con lo establecido por la Inteligencia Artificial?

¿En qué lugar quedará Checo Pérez en la F1 2026, según la IA?

Se le preguntó a Chat GPT respecto a las posibilidades reales de Checo Pérez por buscar el campeonato de la Fórmula 1 en 2026. En esencia, la Inteligencia Artificial considera que el mexicano no parte como favorito para esta campaña, y lo anterior deriva del hecho de que su escudería hará su debut en la máxima categoría del automovilismo.

La IA se basa en los resultados que las nuevas categorías tuvieron en sus temporadas debut en el pasado, dejando consigo un triste sabor de boca. Ante este hecho, Chat GPT considera que Cadillac no formará parte de los primeros lugares, aunque tampoco se espera que sea la última de la clasificación general.

Por ello, la conclusión de la IA es que Checo Pérez buscará estar constantemente entre los primeros diez lugares de la clasificación a fin de obtener puntos para Cadillac, un hecho similar a lo que ocurre con Valtteri Bottas; sin embargo, ve prácticamente imposible que el mexicano o el finlandés se queden con el campeonato individual.

¿Cuándo debuta oficialmente Checo Pérez con Cadillac?

El calendario de la Fórmula 1 2026 establece que la temporada comenzará formalmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, en Australia. Aquí, Checo Pérez y Valtteri Bottas harán su debut oficial con una escudería que presentará su monoplaza en el show de medio tiempo del Super Bowl,