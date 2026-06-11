¡EMOTIVO! Raúl Jiménez rompe en llanto tras marcar su primer gol en el Mundial 2026 durante México vs Sudáfrica

Fiesta en el Estadio Ciudad de México. Durante el segundo tiempo del partido de México vs Sudáfrica, Raúl Jiménez hizo el segundo gol del equipo dirigido por Javier Aguirre, marcando su primer tanto en la historia de las Copas del Mundo.

El delantero mexicano, quien acaba de firmar contrato para regresar al Wolverhampton, remató de cabeza a segundo poste para poner el 2-0 en el marcador. Tras su anotación, Raúl Jiménez rompió en llanto de la emoción ante un inmueble lleno festejando el triunfo parcial de la Selección Mexicana al minuto 67.