¡EMOTIVO! Raúl Jiménez rompe en llanto tras marcar su primer gol en el Mundial 2026 durante México vs Sudáfrica
Durante el segundo tiempo del partido inaugural entre México y Sudáfrica, Raúl Jiménez hizo el 2-0 al minuto 67 en la cancha del Estadio Ciudad de México
Fiesta en el Estadio Ciudad de México. Durante el segundo tiempo del partido de México vs Sudáfrica, Raúl Jiménez hizo el segundo gol del equipo dirigido por Javier Aguirre, marcando su primer tanto en la historia de las Copas del Mundo.
El delantero mexicano, quien acaba de firmar contrato para regresar al Wolverhampton, remató de cabeza a segundo poste para poner el 2-0 en el marcador. Tras su anotación, Raúl Jiménez rompió en llanto de la emoción ante un inmueble lleno festejando el triunfo parcial de la Selección Mexicana al minuto 67.
¡Un tanto que llega hasta el cielo! 🙏🇲🇽— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026
Así celebró Raúl Jiménez el gol que hizo estallar de emoción al Estadio Ciudad de México esta tarde.#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/oDwdwOG32h