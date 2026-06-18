¡RAAÚL NOOO! México sufre una jugada que congela el estadio ante Corea del Sur
Una acción inesperada de Raúl provoca un momento de tensión máxima en el México vs Corea del Sur, dejando al estadio en silencio durante el Mundial 2026.
El México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 vivió un momento dramático tras una acción de Raúl que generó preocupación en el conjunto mexicano y encendió las reacciones en el estadio. En un partido de alta intensidad, cada jugada se vuelve decisiva y este error o acción polémica mantiene el encuentro al borde del drama. Revive el momento y todo lo que está pasando en este emocionante duelo mundialista.