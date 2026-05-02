Rayadas de Monterrey vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 2 de mayo de la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026; marcador online y por internet

Desde la cancha del Estadio BBVA, Monterrey Femenil y Cruz Azul Femenil disputarán el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en una serie que llega completamente abierta tras el empate en la ida. Con el marcador global igualado, ambos equipos saltarán al terreno de juego con el objetivo de asegurar su boleto a la siguiente ronda.

El primer capítulo de la eliminatoria terminó con empate a un gol desde el Estadio Centenario, en Cuernavaca, Morelos, resultado que dejó todo por definirse en territorio regiomontano, luego de que Cruz Azul encontrara la igualdad desde la vía penal en los minutos finales.

Rayadas buscará aprovechar su condición de local y la ventaja deportiva obtenida tras finalizar en la segunda posición de la tabla general, un factor que podría ser determinante en la lucha por el pase a las Semifinales.

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¿A qué hora ver Rayadas vs Cruz Azul?

El encuentro de vuelta entre Rayadas y Cruz Azul se disputará este sábado 2 de Mayo en punto de las 18:15 horas (hora del centro de México), desde el Estadio BBVA, en un duelo que promete intensidad y emociones hasta el último minuto, con uno de los boletos a las Semifinales en juego.

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Alineaciones Rayadas vs Cruz Azul

Monterrey Femenil: Manrique (#28), portera; Daniela Monroy (#2), defensa lateral; Alejandra Calderón (#14), defensa lateral; Valeria Del Campo (#23), defensa central; Carol Cázares (#33), defensa central; Diana García (#22), media ofensiva; Marcela Restrepo (#24), media ofensiva; Christina Burkenroad (#7), delantera; Valerie Vargas (#11), delantera; Lucía García (#17), delantera; Alice Soto (#30), delantera.

Cruz Azul Femenil: Alejandría Godínez (#12), portera; Valeria Miranda (#2), defensa central; Leigh-anne Robe (#3), defensa; Desiree Mendoza (#11), defensa lateral; Ivonne Gutiérrez (#23), defensa central; Lizbeth Ángeles (#7), media defensiva; Alejandra Lomelí (#8), media ofensiva; Mia León (#14), media defensiva; Valeria Valdez (#19), media defensiva; Uchenna Kanu (#29), media ofensiva; Ana Martínez (#9), delantera.

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