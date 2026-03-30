Esta es la forma en la que Érik Lira podría salir de Cruz Azul de una vez por todas

Erik Lira se convirtió en uno de los puntos más altos de Cruz Azul en este último tiempo. El mediocampista es el eje principal del equipo de Nicolás Larcamón y, además, se transformó en un nombre fijo en la lista de Javier Aguirre para representar a la Selección Mexicana. Su gran momento futbolístico llevó a que su valor de mercado se dispare y distintos equipos de Europa comenzaron a poner sus ojos sobre él.

Con 25 años, Lira se encuentra en el momento exacto para dar el salto al Viejo Continente y un reciente cambio podría acercarlo a cumplir dicho sueño en un futuro cercano. La agencia StayPro, la cual se encarga de representar al pivote de Cruz Azul, dio un paso gigante que podría cambiar la lógica de exportación del futbol mexicano.

|MEXSPORT

La representación de Erik Lira llega a Europa

La agencia logró expandirse a Europa, con sede permanente en Londres, Inglaterra. “Nacida en México, pensada para el escenario mundial. Londres se convierte oficialmente en nuestra sede europea”, fue lo que comunicó StayPro en sus canales oficiales. Además de ser una noticia institucional, se convirtió en una declaración de intenciones de cara a lo que viene.

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El objetivo de StayPro es construir un puente directo entre México y el futbol europeo. De esta manera, buscará que sus representados tengan una mayor facilidad para aumentar su proyección internacional y facilitar su desarrollo. Históricamente, los futbolistas mexicanos han tenido dificultades para cruzar al otro lado del charco, por lo que la agencia de Lira buscará cortar con esta hegemonía.

La agencia de Erik Lira llegó a Europa|Cruz Azul

Erik Lira, uno de los principales apuntados a salir hacia Europa

La propia agencia describe a Lira como uno de sus prospectos más importantes dentro del futbol mexicano: “Erik Lira es uno de los jóvenes futbolistas más destacados de la Liga BBVA MX. Con un estilo de juego feroz y una gran visión en el campo, Lira ha demostrado ser un jugador clave para Cruz Azul y la Selección Nacional de México”.

En estos momentos, el capitán de La Máquina se encuentra en la mejor etapa de su carrera. Titular tanto en Cruz Azul como en la Selección Mexicana, Lira alcanzó su valor de mercado más alto desde que debutó como profesional. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, su precio se elevó hasta los 12 millones de euros.

Es posible que luego de la Copa Mundial de la FIFA, Lira tenga varios caminos alternativos para continuar su carrera fuera de México.

