Cruz Azul podría soñar con Christian Ebere por este antecedente con otro jugador

Cruz Azul atraviesa un gran momento en la Liga BBVA MX, muy diferente al presente que vive Christian Ebere en las instalaciones del club cementero. El nigeriano es uno de los pocos casos que existen de bajo rendimiento dentro de La Máquina y esto se debe a su poca participación en el equipo de Nicolás Larcamón. Sin embargo, un reciente antecedente dentro del equipo aún mantiene la esperanza intacta por verlo brillar.

El delantero de 27 años debutó en la Jornada 5 del Clausura 2026, jugando apenas 27 minutos ingresando desde el banco de suplentes. Ese tiempo le bastó para asistir en el gol que le dio el empate a Cruz Azul ante Toluca. No obstante, los siguientes partidos han sido una prueba de paciencia y adaptación para el delantero africano, un caso que hace recordar a muchos a los inicios de Jeremy Márquez en la escuadra cementera.

El antecedente de Jeremy Márquez en Cruz Azul

El mediocampista llegó al equipo para disputar el Apertura 2025 y, en sus primeros pasos como jugador celeste, también recibió pocas oportunidades y tuvo que adaptarse de forma progresiva. Si bien es cierto que tuvo un inicio irregular y con pocos minutos, Márquez fue ganando más protagonismo en la Liguilla hasta ser considerado titular para el Clausura 2026.

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En la actualidad, Márquez es figura y titular indiscutido en el mediocampo de Larcamón. Su historia alienta a que Ebere pueda recorrer un camino similar y poder convertirse en una pieza importante en el ataque de Cruz Azul. Para ello, deberá superar a sus principales competidores: Gabriel ‘Toro’ Fernández y Nicolás Ibáñez, dos delanteros que atraviesan un gran momento en La Noria.

|Crédito: Mexsport

Christian Ebere debió afrontar varias dificultades

A diferencia de otros jugadores, Ebere tuvo que enfrentar varios desafíos desde que puso su pie en suelo mexicano. Además de adaptarse al estilo de juego del entrenador argentino, debió acostumbrarse a la altura de la Ciudad de México y la calidad de la plantilla cementera no le ha permitido tener muchas oportunidades dentro del terreno de juego. Tanto es así que acumula 91 minutos jugados en el mes de marzo en cuatro partidos y uno en la categoría Sub-21.

De todos modos, Ebere planea trabajar duro para poder entrar en la consideración de Larcamón y estar a la par de sus principales competidores. Lo cierto es que el nigeriano es un futbolista que puede dar muchas posibilidades en ataque debido a su versatilidad. Además de ser delantero centro, también puede jugar en ambas bandas, un recurso que puede ser útil en instancias decisivas.

