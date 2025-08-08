Rayados va a aventar la casa por la ventana: invertirá millones en este fichaje de alto nivel para el Apertura 2025

Antoine Griezmann sería el refuerzo bomba por el que Rayados aventaría la casa por la ventana para el Apertura 2025, pues es un jugador de alto nivel, campeón del Mundo con Francia en 2018. Monterrey tiene alrededor de 40 millones de dólares (casi 742 millones de pesos) para invertir en el fichaje, los cuales obtuvo tras participar en el Mundial de clubes y por la venta de jugadores, como la de Nelson Deossa al Real Betis de España .

Desde el estado regio surgió el rumor, pues un periodista especializado en mercado de fichajes reveló que la directiva de Rayados piensa contratar al jugador francés, quien actualmente tiene contrato con Atlético de Madrid hasta 2027 y un valor en el mercado de 18 millones de euros (casi 389.5 millones de pesos), según Transfermarkt. Ellos fueron los perores jugadores de Monterrey ante Charlotte, según aficionados .

Sin embargo, la llegada de Griezmann a la Liga BBVA MX solo es una posibilidad, ya que todavía no hay un acercamiento oficial de la directiva del equipo regio con la gente que representa al jugador. Un impedimento para que Antoine no llegue a Monterrey sería su salario que ronda los 328.7 millones de pesos al año.

Estos son las otras opciones de fichajes de Rayados para el Apertura 2025

Rayados está en búsqueda de refuerzos para el Apertura 2025 luego de las bajas de Nelson Deossa, Jordi Cortizo, Alfonso González y Alfonso Alvarado, por mencionar algunos, ya que hasta el momento su única alta es la del portero Santiago Mele, quien llegó al equipo previo al Mundial de Clubes 2025.

De acuerdo con el periodista Willie González, Monterrey tiene una baraja de opciones para fichar, los cuales estos son los 5 principales para llegar en el mercado de verano: