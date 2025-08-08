deportes
No los perdonaron: ellos fueron los 3 peores jugadores de Monterrey contra Charlotte, según aficionados

Rayados de Monterrey cayó en la tercera jornada de la Leagues Cup 2025 ante Charlotte FC y la afición no pudo soportar la furia; y culparon a estos 3 jugadores

Los 3 peores jugadores de Monterrey ante Charlotte FC
TV Azteca
Rodrigo Acuña
Leagues Cup 2025
A pesar de haber tenido un gran Mundial de Clubes 2025, Rayados no estuvo a la altura de la Leagues Cup 2025 y quedó eliminado en fase de grupos, por lo que no formó parte de los equipos de la Liga BBVA MX clasificados a cuartos de final . En la última jornada cayó por 2-0 ante Charlotte FC y los aficionados del Monterrey no pudieron soportar la furia, y culparon a 3 jugadores puntuales del equipo en redes sociales.

Ellos fueron los 3 peores jugadores de Monterrey ante Charlotte, según la afición

1. Luis ‘Mochis’ Cárdenas

El portero no tuvo un gran partido y según los aficionados, tuvo responsabilidad en los dos goles del conjunto estadounidense. “Los que pedían a Mochis, ahí lo tienen”, “¿Vamos a seguir aguantando al Mochis porque le echó ‘ganas’ 4 partidos de liguilla?”, “El balón va lentísimo y aún así el trailero del Mochis no llega”, “Deporten al Mochis”, comentaron en la red social de X. Por otro lado, Antoine Griezmann sonó para reforzar a los Rayados .

Quejas aficionados Monterrey
@kidderok2
Luis Cárdenas fue el peor jugador de Monterrey ante Charlotte FC
Mexsport
Luis Cárdenas fue el peor jugador de Monterrey ante Charlotte FC

2. Gerardo Arteaga

El lateral izquierdo volvió a ser criticado por su función defensiva, siendo protagonista en los goles del rival: “Arteaga vive dormido”, “Arteaga se tiene que ir”, “No sé si ya lo dijeron pero que limitado es Arteaga”, “Arteaga de 10 balones, 9 los toca para atrás”, “Arteaga debe irse de Rayados en diciembre”, “La espalda de Arteaga sigue siendo todo un tema”, sentenciaron algunos aficionados del Monterrey.

Quejas aficionados Monterrey
@RicardoD12345

TE PUEDE INTERESAR:

3. Joaquín Moxica

Si bien no tuvo un partido paupérrimo, los aficionados creen que Moxica no es el delantero que necesita Rayados y pidieron por la llegada de otro goleador: “Según la prensa, Moxica volaba en los entrenamientos”, “Espero esta semana cierren al delantero y empecemos a ganar en liga”, “Se necesita un 9, referente de área”, “Falta un delantero urgente”, fueron los comentarios de los aficionados sobre la delantera de Monterrey.

Quejas aficionados Monterrey
@BlueCFM_

¿Quién fue el peor jugador de Monterrey ante Charlotte, según datos?

Según SofaScore, plataforma de análisis de datos futbolísticos, el peor jugador de Rayados no fue ninguno de los mencionados por los fanáticos. Y es que Antonio Leone, quien ingresó en la segunda mitad en lugar de Óliver Torres, fue el peor jugador de la cancha para el lado de Monterrey. El defensor tuvo una valoración general de 6.2, siendo inferior a, por ejemplo, el ‘Mochis’ Cárdenas (6.4).

Rayados del Monterrey
