Rayados buscaría robarle un TITULAR a otro equipo de la Liga MX para la siguiente temporada

La administración de Matías Almeyda al frente del Club de Futbol Monterrey ha comenzado oficialmente, y la directiva regiomontana ya trabaja en la planeación del plantel para encarar el próximo torneo Apertura 2026. Uno de los objetivos primordiales en el mercado de fichajes es reforzar el arco albiazul.

El principal candidato para ocupar esa posición es Andrés Sánchez, actual guardameta del Atlético de San Luis de acuerdo con los primeros reportes.

La carta del portero potosino tendría un valor en el mercado que ronda entre los 3 millones de dólares, de acuerdo al portal especializado en economía deportiva, Transfermark y sería el primer objetivo de Rayados par la próxima temporada.

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Durante la temporada 2025/2026, Sánchez dejó los siguientes registros estadísticos en el terreno de juego: sumó 33 atajadas y recibió 26 goles, culminando la campaña con 0 porterías en cero tras sus participaciones. El portero mexicano tiene 28 años de edad y mide 1.82 metros de estatura.

El interés por sumar a un nuevo arquero llama la atención debido a que, en la recta final del semestre pasado, Monterrey encontró solidez en esa zona de la mano de Luis "Mochis" Cárdenas. El guardameta mexicano salvó a Rayados en varias ocasiones y fue clave para rescatar puntos importantes durante el Clausura 2026, el cual terminó siendo un torneo para el olvido para la institución regiomontana.

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¿Qué otros refuerzos busca Matías Almeyda?

Más allá de la portería, el nuevo cuerpo técnico tiene en la mira fortalecer el mediocampo con jugadores de confianza tras la slaida de Sergio Canales. De acuerdo con la información circulante, Matías Almeyda buscaría repatriar a Orbelín Pineda, actual campeón en el futbol de Grecia.

El estratega argentino y el mediocampista mexicano mantienen una estrecha relación profesional tras haber trabajado juntos recientemente en el balompié europeo. Además, ambos comparten historia en la Liga MX, donde fueron piezas fundamentales con las Chivas del Guadalajara para levantar el título de liga en el Estadio Akron ante los Tigres de la UANL en el torneo Clausura 2017.

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