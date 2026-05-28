OFICIAL: Selección Nacional NO convoca a su joven estrella para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Argentina ha definido a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundial de la FIFA 2026 TM. En la lista final entregada por el director técnico Lionel Scaloni, destaca la ausencia del mediocampista Franco Mastantuono, quien integraba la lista preliminar de 55 jugadores pero no superó el corte definitivo.

La exclusión del futbolista de 18 años responde a criterios estrictamente deportivos. Tras su traspaso al Real Madrid por una cifra superior a los 60 millones de euros, Mastantuono experimentó una temporada de adaptación en el futbol europeo. Durante su primer año en España, registró participación en 35 encuentros, de los cuales solo fue titular en 17 ocasiones.

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La competencia interna y el ritmo de juego de Argentina

El cuerpo técnico argentino priorizó a los elementos que presentan mayor continuidad y ritmo de competencia en el tramo final de la temporada europea, donde el mediocampo era la posición más poblada con la que contaba el técnico campeón del mundo.

Adicionalmente, la configuración del plantel requiere características específicas para los extremos y el armado ofensivo. Las alternativas seleccionadas por Scaloni se ajustaron al diseño táctico planificado para encarar la fase de grupos del torneo.

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El registro de Mastantuono con la Selección Mayor de Argentina

El mediocampista surgido en River Plate realizó su debut oficial con el seleccionado absoluto en junio de 2025. Su momento de mayor exposición ocurrió en septiembre de ese mismo año, cuando utilizó el dorsal número 10 en el partido de Eliminatorias Sudamericanas frente a la Selección de Ecuador.

A pesar de su proyección a nivel internacional, los registros de Mastantuono con el equipo nacional mayor se resumen en cuatro apariciones oficiales y un total de 142 minutos en el terreno de juego. El departamento de selecciones de la AFA mantiene al jugador dentro de su estructura de seguimiento como una de las piezas proyectadas para el siguiente ciclo mundialista.

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