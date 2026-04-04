Rayados de Monterrey vs Atlético de San Luis: Alineaciones del partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Tras la Fecha FIFA de marzo, se reanudan las acciones de la Liga BBVA MX en la jornada sabatina, ahora con un duelo clave desde el Estadio BBVA. Rayados de Monterrey recibe a Atlético de San Luis en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del Clausura 2026.

El conjunto regiomontano llega con la necesidad de hacer valer su localía y mantenerse en la parte alta de la tabla general, en plena lucha por asegurar su lugar entre los primeros ocho que avanzan directamente a la Liguilla de la Liga BBVA MX. Por su parte, el cuadro potosino encara el compromiso con el objetivo de meterse en esos puestos de clasificación directa, en un cierre comlicado de la fase regular.

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En lo futbolístico, Monterrey afronta este encuentro en medio de un proceso de ajustes tras recientes cambios en su estructura, con el interinato de Nico Sánchez, también aprovechando el parón para recuperar jugadores y mejorar su funcionamiento colectivo.

Del otro lado, San Luis se presenta como un rival que suele competir desde el orden defensivo y las transiciones rápidas, con el poderío goleadro de Joao Pedro, características que lo han mantenido en la pelea por la clasificación directa.

Alineación de Rayados de Monterrey

Luis Cárdenas (#22, Portero), Ricardo Chávez (#2, Defensa Lateral), Gerardo Arteaga (#3, Defensa Lateral), Víctor Guzmán (#4, Defensa Central), Carlos Salcedo (#13, Defensa), Fidel Ambríz (#5, Medio Defensivo), Oliver Torres (#8, Medio), Sergio Canales (#10, Medio Ofensivo), Jesús Corona (#17, Medio Ofensivo), Jorge Rodriguez (#30, Medio Defensivo), Uros Durdevic (#20, Delantero).

Alineación de Atlético de San Luis:

Andrés Sánchez (#1, Portero), Román Torres (#2, Defensa Lateral), Juan Ramirez (#6, Defensa), Aldo Cruz (#18, Defensa Lateral), Eduardo Águila (#31, Defensa Central), Roberto Meráz (#5, Medio), Sebastien Salles-lamonge (#10, Medio Ofensivo), Oscar Macías (#21, Medio), Joao Geraldino (#9, Delantero), Anderson Duarte (#17, Delantero), Jesus Medina (#28, Delantero).

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Pronóstico del partido entre Rayados de Monterrey vs Atlético de San Luis

Monterrey parte como favorito por el nivel plantel y la condición de local, aunque Atlético de San Luis podría complicar el desarrollo con un planteamiento ordenado.

El escenario apunta a un encuentro cerrado, con ventaja para los regiomontanos por marcador de 2-0 o 2-1.