Fracasó en la Liga BBVA MX, pero hoy es FIGURA en Europa tras derrotar a un equipo grande y está salvando a su equipo del descenso

El técnico argentino Martín Demichelis comienza a escribir su propia historia en España al frente del RCD Mallorca, donde la urgencia por sumar puntos es primordial. Su llegada, el pasado 1 de marzo de 2026, respondió a una misión clara: salvar al equipo del descenso en La Liga. Con un contrato de corto plazo y una presión inmediata, el exdefensor asumió el reto con su ya conocido sistema basado en orden, compromiso y mentalidad competitiva.

El Mallorca sorprendió al imponerse 2-1 al Real Madrid en Son Moix, en un partido cargado de dramatismo. Manu Morlanes adelantó a los locales antes del descanso, el empate merengue llegó al minuto 87 por conducto de Éder Militão, y cuando todo apuntaba a un empate, Vedat Muriqi apareció al 91’ para darle el triunfo a su equipo.

Con estos tres puntos, el conjunto bermellón alcanzó las 31 unidades y logró salir momentáneamente de la zona de descenso, superando a rivales directos como el Elche.

Pese a la euforia, el entrenador argentino mostró calma tras el silbatazo final. “Tenemos que estar unidos hasta la última jornada. Hay con qué pelear, estamos vivos. Esto no es la salvación, desde ya. Hay una frase que me gusta mucho y dice ‘con los pies sobre la tierra pero la mirada al cielo’. Vamos a seguir siendo humildes porque hemos sumado tres puntos nada más”, declaró, dejando claro que el objetivo aún está lejos de cumplirse.

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Los números de Martín Demichelis en la Liga BBVA MX

Antes de su aventura en España, Martín Demichelis dirigió a Rayados de Monterrey en la Liga BBVA MX, donde dejó un balance competitivo aunque sin títulos.

Durante su etapa en el futbol mexicano, el estratega registró 32 partidos dirigidos entre liga y competiciones internacionales, con un saldo de 14 victorias, 10 empates y 8 derrotas, alcanzando una efectividad del 54%. Sin embargo, la exigencia del club regio y algunas eliminaciones dolorosas marcaron su salida.