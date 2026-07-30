Rayados lo dejó salir por menos de 2 millones y hoy tiene más goles que cualquier delantero actual del Monterrey

Mientras Matías Almeyda habría pedido a un jugador de Chivas de Guadalajara para los Rayados, el equipo regiomontano debe estar sufriendo al ver lo bien que le está yendo a un canterano que dejaron ir hace apenas un año. Resulta que uno de los futbolistas que el CF Monterrey vendió por menos de 2 millones de dólares hoy está brillando como goleador de otro equipo.

Los Gallos Blancos del Querétaro disfrutan de tener a Ali Ávila en el equipo mientras que los Rayados de Monterrey no tienen a ningún delantero que alcance la cantidad de goles que posee el futbolista de 22 años que dejaron ir. El dato demuestra que el equipo regio se equivocó al venderlo hace apenas un año.

Ávila no fue tenido en cuenta en Rayados|Rayados de Monterrey

El dato de Ali Ávila que más le duele a Rayados de Monterrey

Tal como explicó el sitio Goles y Estadísticas MX; Rayados tiene todo para arrepentirse de haber dejado ir a Ali Ávila. Pues el canterano de CF Monterrey ha marcado 13 goles con Querétaro en los últimos tres torneos en la Liga BBVA MX. En tanto, en ese lapso ningún delantero de La Pandilla ha logrado marcar más que él. Estas son las cifras:

13 Ali Ávila

13 Germán Berterame

3 Uros Durdevic

2 Roberto de la Rosa

1 Anthony Martial

0 Alfonso Alvarado

0 Hugo Cuypers

TE PUEDE INTERESAR: André Jardine está goleando con su nuevo equipo, mientras Club América lucha por obtener refuerzos

La curiosa carrera de Ali Ávila, a quien el CF Monterrey dejó escapar

Ali Ávila realizó todas las Fuerzas Básicas con los Rayados de Monterrey. Sin embargo, luego fue cedido a Pumas por un año y medio. Al regresar de ese préstamo, finalmente fue vendido al Querétaro FC por 1.72 millones de euros (casi 2 millones de dólares) en julio de 2025. Desde entonces brilla con los Gallos Blancos y La Pandilla no encuentra reemplazo.

Ávila es figura de la Liga BBVA MX con Querétaro|Querétaro FC

TE PUEDE INTERESAR: Lo quiere en Rayados de Monterrey: Matías Almeyda pidió a un jugador de Chivas como refuerzo

Las estadísticas de Ali Ávila en Querétaro

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Ali Ávila en los Gallos Blancos del Querétaro son los siguientes: