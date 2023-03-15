Rayados domina prácticamente en todas las categorías en este semestre

El gran momento que viven los Rayados de Monterrey no es exclusivo de la LIGA BBVA MX, ya que en este semestre la institución está dominando en prácticamente todas las categorías del futbol mexicano.

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En la Primera División de la varonil es contundente el liderato de los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich con 28 puntos en 11 jornadas de este Clausura 2023, estando a siete unidades de distancia del Toluca, su más cercano perseguidor.

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Mientras que en la Femenil las Rayadas también son las primeras de la tabla general al registrar un paso perfecto con 27 puntos en 9 fechas disputadas con las impresionantes cifras de tener 28 goles a favor y apenas 1 tanto en contra.

De hecho si se suman los puntos de ambas categorías, el Monterrey es la institución del futbol mexicano con más puntos en este semestre con 55, mientras que el otro club que más se le acerca es Chivas con 46.

Además en la Liga de Expansión, la filial de Raya2 que dirige Nicolás Sánchez está teniendo uno de sus mejores torneos al ubicarse en el tercer puesto de la clasificación luego de 10 jornadas, pero estando a tan sólo dos puntos de distancia de Celaya y Tapatío que son los punteros.

Por si algo le faltaba a la “Pandilla” también en la Sub-18 están destacando con el actual subliderato gracias a las 31 unidades en 11 fechas que van del semestre.

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Mientras que su única categoría que no está brillando como las otras es la Sub-20 en la que se posicionan en el lugar 10 de la tabla tras la Jornada 11 del certamen.

Brilla el proyecto de José Antonio Noriega hasta el momento

Un reflejo de que actualmente el proyecto que encabeza José Antonio Noriega como presidente deportivo de Rayados va por buen camino.

Sin embargo, lo más importante vendrá en la fase final de todas estas competiciones, ya que en la LIGA BBVA MX tienen tres años sin ser campeones a pesar de las impresionantes plantillas que normalmente arman.

Mientras que en la LIGA BBVA Femenil sólo llevan un año sin coronarse, no obstante siempre son aspirantes a levantar el trofeo.