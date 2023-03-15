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Histórica remontada del Atlas en la Concachampions

El Atlas, tuvo una de las noches más mágicas en el Estadio Jalisco, y le dieron la vuelta al marcador global ante el Olimpia para avanzar en la Concachampions

Atlas consigue histórica remontada en la Concachampions Olimpia Octavos de final
|Mexsport

Escrito por: Omar Moro

Ante cualquier prónostico, el Atlas vino de atrás y avanzó a los Cuartos de Final de la Concachampions. En una de las noches más increíbles que ha vivido el Estadio Jalisco, los Zorros remontaron un 4-1, en el marcador global, ante el Olimpia para avanzar a los Cuartos de Final del torneo continental.

Julián Quiñones inició con el hazaña, luego de que en la primera mitad consiguiera el tanto que abría el marcador y con el que empezaban a soñar con lograr algo épico. Ya en el segundo tiempo Jonathan Herrera (62') los acercó y la pizarra global la empato el eterno Aldo Rocha.

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Julián Quiñones fue el héroe de la épica remontada del Atlas en la Concachampions

Fue entonces que apareció una vez más Quiñones, el hombre que estuvo borrado en el partido de ida cuando visitaron Honduras, y a lo Atlas, los Zorros se instalaron en los Cuartos de Final de la Concachampions, gracias al tanto que cayó al minuto 92.

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