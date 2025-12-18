OFICIAL: Rayados de Monterrey CONFIRMA su segunda baja para el Clausura 2026

Rayados de Monterrey confirmó en sus redes sociales la salida de Sergio Ramos , el club compartió una publicación en la que se despedió del defensor central y anunció la venta de un jersey de edición limitada del excapitán del equipo.

A pesar de que ya se sabía que Sergio Ramos no seguía en el equipo y que el defensor ya se había despedido de club y del país, el equipo se terminó despidiendo del historico jugador hasta este jueves 18 de diciembre del 2025.

En su publicación le agradecieron por todo lo que hizo en el club y lo catalogaron como una leyenda del futbol que logró vestir los colores del equipo.

"Una leyenda del futbol mundial que vistió nuestros colores con jerarquía y pasión. Durante tu paso por Rayados, escribiste momentos que recordaremos En La Vida Y En La Cancha. ¡Gracias, Capitán!"

Ya está disponible en la Tienda Rayados del Estadio BBVA el jersey de edición… pic.twitter.com/XovUzXesJn — Rayados (@Rayados) December 18, 2025

Sergio Ramos se convierte en el segundo jugador que sale de Rayados de Monterrey de cara al Clausura 2026. El primer jugador que salió del equipo fue César Garza de prestamo a Pumas .

La afición se enoja con Rayados tras la despedida a Sergio Ramos

La publicación se llenó de comentarios en los que la afición mostró su molestia con el equipo pues consideran que la publicación parece más un anuncio para poder vender playeras que para despedirse del defensor.

Ya casi es Campeón en otro equipo 🤣 y ustedes aaaapenas con su despedida 🤦🏻‍♀️😂🥴🤪

Ah, pero no dejando la vendimia a un lado 🤦🏻‍♀️ — 𝕯'𝕮ó𝖗𝖉𝖔𝖇𝖆 💙🤍 (@DianaCa94101580) December 18, 2025

Tienen más jerseys este año que títulos de liga FC Marketing — Eduardo. (@Eleddublack) December 18, 2025

De verdad que ustedes no conocen la palabra vergüenza, son una burla en todos los aspectos. Se los dije raza y hay viene la jersey de la @LeaguesCup !!!! CLUB DE FUTBOL MARKETING EL ORGULLO DE LA CIUDAD. 1- Jersey edición de Sergio Ramos pic.twitter.com/BKWKOC7rp2 — Elbuenalexis97🇫🇮 (@elbuenalexis97) December 18, 2025